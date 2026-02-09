09.02.2026 06:31:29

Aoyama Zaisan Networks Company legte Quartalsergebnis vor

Aoyama Zaisan Networks Company hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30,71 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,08 Prozent auf 7,67 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 114,78 JPY. Im Vorjahr waren 100,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,40 Prozent zurück. Hier wurden 41,79 Milliarden JPY gegenüber 45,62 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

