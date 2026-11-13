Aoyama Zaisan Networks Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aoyama Zaisan Networks Company lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 11,58 JPY gegenüber 48,34 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 66,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,96 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,99 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at