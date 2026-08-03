Aozora Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aozora Bank hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 407,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 372,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at