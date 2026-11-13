Aozora Bank legte Quartalsergebnis vor

Aozora Bank hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Aozora Bank mit einem Umsatz von insgesamt 420,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 406,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at