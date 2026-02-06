Aozora Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aozora Bank hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aozora Bank ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aozora Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 371,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 357,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at