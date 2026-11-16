AP COMPANY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AP COMPANY hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,78 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 5,49 Milliarden JPY gegenüber 5,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at