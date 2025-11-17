AP COMPANY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AP COMPANY hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5,550 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AP COMPANY einen Umsatz von 5,11 Milliarden JPY eingefahren.

