AP COMPANY präsentierte Quartalsergebnisse

AP COMPANY hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,01 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AP COMPANY 37,15 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,28 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,38 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at