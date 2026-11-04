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04.11.2026 05:57:38
AP: Demokrat Crowley gewinnt Gouverneurswahl in Wisconsin
WASHINGTON/MADISON (dpa-AFX) - Wisconsin bleibt demokratisch: Der moderate Kandidat der Partei, David Crowley, wird Hochrechnungen zufolge neuer Gouverneur des US-Bundesstaats. Crowley setzte sich gegen den Republikaner Tom Tiffany durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Crowley wird in Wisconsin der erste Schwarze im Gouverneursamt sein.
Der 40-Jährige steht für einen gemäßigteren Ansatz bei umstrittenen Themen wie der Gesundheitsversorgung, bezahlbarem Wohnen und der Wirtschaftsförderung. Zuletzt war er Verwaltungschef des Bezirks Milwaukee gewesen.
Wisconsin im Mittleren Westen der USA ist traditionell ein "Swing State". In der Vergangenheit entschieden oft nur wenige Tausend Stimmen über den Sieg bei Präsidentschafts- und Gouverneurswahlen. Der Gouverneursposten war frei geworden, nachdem sich der Demokrat Tony Evers entschieden hatte, aus familiären Gründen kein drittes Mal zu kandidieren. In Wisconsin leben knapp sechs Millionen Menschen./ngu/DP/zb
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