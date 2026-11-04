AP: Demokrat Pritzker als Gouverneur von Illinois wiedergewählt

WASHINGTON/SPRINGFIELD (dpa-AFX) - Der Demokrat JB Pritzker ist Hochrechnungen zufolge für eine dritte Amtszeit als Gouverneur des US-Bundesstaats Illinois wiedergewählt worden. Der 61-Jährige setzte sich gegen seinen republikanischen Herausforderer Darren Bailey durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Umfragen vor der Abstimmung waren bereits von einem Sieg Pritzkers ausgegangen.

Pritzker ist Unternehmer, Milliardär und seit 2019 Gouverneur von Illinois. Dem Politiker werden immer wieder auch Ambitionen auf das Amt des US-Präsidenten nachgesagt. Herausforderer Bailey war lange Mitglied des Parlaments in Illinois.

Der Bundesstaat liegt im Zentrum der USA und ist vor allem für die Metropole Chicago bekannt. Hauptstadt ist aber die Stadt Springfield. Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten und grob vergleichbar mit Ministerpräsidenten der Bundesländer./cah/DP/zb