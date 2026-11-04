04.11.2026 05:35:38

AP: Demokraten gewinnen in Kansas ersten Senatssitz seit 1932

TOPEKA (dpa-AFX) - Die Demokraten im Bundesstaat Kansas haben laut Hochrechnungen erstmals seit 94 Jahren einen Sitz im US-Senat erobert. Der Demokrat Adam Hamilton setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Roger Marshall durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichtete./rin/DP/zb

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