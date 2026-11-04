AP: Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Ohio ab

COLUMBUS (dpa-AFX) - Die Demokraten haben den Republikanern in Ohio laut Hochrechnungen einen Sitz im US-Senat abgenommen. Der demokratische Kandidat Sherrod Brown setzte sich gegen den Republikaner Jon Husted durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete./rin/DP/zb