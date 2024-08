AP Moeller - Maersk A-S (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AP Moeller - Maersk A-S (A) präsentierte am 07.08.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 350,51 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 581,83 DKK je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 88,49 Milliarden DKK, gegenüber 88,90 Milliarden DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at