AP Moeller - Maersk A-S (A) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (A) hat am 03.11.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 217,28 DKK gegenüber 3123,70 DKK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AP Moeller - Maersk A-S (A) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 85,01 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 171,66 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 148,30 DKK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 88,23 Milliarden DKK gelegen.

Redaktion finanzen.at