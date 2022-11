AP Moeller - Maersk A-S (A): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (A) hat am 02.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3660,01 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 1843,85 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 171,10 Milliarden DKK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 106,72 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3352,17 DKK sowie einen Umsatz von 163,94 Milliarden DKK belaufen.

Redaktion finanzen.at