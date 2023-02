AP Moeller - Maersk A-S (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AP Moeller - Maersk A-S (B) lud am 08.02.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 277,00 USD gegenüber 324,00 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,71 Prozent auf 17,82 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 279,77 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 18,96 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1600,00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 941,00 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 81,53 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) einen Umsatz von 61,79 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1576,70 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 82,19 Milliarden USD belaufen.

