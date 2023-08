AP Moeller - Maersk A-S (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (B) stellte am 04.08.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 85,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 394,72 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 40,01 Prozent auf 12,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,65 Milliarden USD gelegen.

Experten hatten einen Gewinn von 40,85 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 13,09 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at