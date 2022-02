AP Moeller - Maersk A-S (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 324,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 66,00 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 64,42 Prozent auf 18,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 322,75 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 18,00 Milliarden USD erwartet worden war.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 941,00 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 145,00 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AP Moeller - Maersk A-S (B) 61,79 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 39,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 933,89 USD und einen Umsatz von 61,17 Milliarden USD beziffert.

