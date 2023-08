AP Moeller - Maersk A-S Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S Un lud am 04.08.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,425 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,97 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AP Moeller - Maersk A-S Un in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 21,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,204 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 13,09 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at