AP Moeller - Maersk A-S Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S Un hat am 03.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,155 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AP Moeller - Maersk A-S Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 46,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,13 Milliarden USD im Vergleich zu 22,77 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 12,51 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at