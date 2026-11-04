AP: Trumps Republikaner verlieren auch den Senat

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben bei den Parlamentswahlen laut Hochrechnungen auch die Kontrolle über den Senat verloren. Die Demokraten sicherten sich mehr als die Hälfte der insgesamt 100 Sitze, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Dabei sind zwei parteilose Senatoren mitgezählt, die mit den Demokraten verbündet sind./rin/rom/DP/zb