APA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

APA hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte APA ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat APA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at