Apache Aktie

Apache für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857530 / ISIN: US0374111054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.08.2026 23:51:14

APA Corporation Q2 Profit Advances

(RTTNews) - APA Corporation (APA) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $747 million, or $2.11 per share. This compares with $603 million, or $1.67 per share, last year.

Excluding items, APA Corporation reported adjusted earnings of $669 million or $1.89 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.0% to $2.373 billion from $2.178 billion last year.

APA Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $747 Mln. vs. $603 Mln. last year. -EPS: $2.11 vs. $1.67 last year. -Revenue: $2.373 Bln vs. $2.178 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Apache Corp.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.