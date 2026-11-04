Apache Aktie
WKN: 857530 / ISIN: US0374111054
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04.11.2026 23:05:49
APA Corporation Reports Climb In Q3 Income
(RTTNews) - APA Corporation (APA) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $698 million, or $2.00 per share. This compares with $205 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, APA Corporation reported adjusted earnings of $676 million or $1.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 30.9% to $2.769 billion from $2.115 billion last year.
APA Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $698 Mln. vs. $205 Mln. last year. -EPS: $2.00 vs. $0.57 last year. -Revenue: $2.769 Bln vs. $2.115 Bln last year.
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