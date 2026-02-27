APA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

APA ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat APA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,960 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 1,99 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 26,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem APA 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,99 USD gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,92 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 9,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

