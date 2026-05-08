APA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

APA stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte APA 0,960 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 2,33 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem APA 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at