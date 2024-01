APA-Mediennews: APA-Projekt + Ö3-Podcast-Award + ORF + moment.at

****

APA entwirft adäquate Bildsprache für Themen Klima und Künstliche Intelligenz

Die APA - Austria Presse Agentur entwirft im laufenden Jahr eine innovative und adäquate Bildsprache für die Themenbereiche Klima und Künstliche Intelligenz (KI). Im Rahmen des Projekts "Zukunftsbild: capturing the future. Visuelles Storytelling für Zukunftsthemen" sollen bis Jänner 2025 20 Bilderstrecken und Videomaterial entstehen. Diese sollen abseits von abstrakten Wüstenböden und sexy Robotern zu einem modernen, sowohl visuell als auch thematisch inklusiven Bild-Ökosystem in Österreich beitragen, hieß es in einer Aussendung. "Ein wesentliches Ziel ist, den informierten öffentlichen Diskurs zu Themen, die unsere unmittelbare Zukunft entscheidend beeinflussen, noch besser zu unterstützen", hielt stv. APA-Chefredakteurin Katharina Schell fest. Das Projekt stelle zudem eine Art Grundlagenforschung für die Entwicklung neuer Bildstrategien dar und liefere die Basis für weitere Themen wie Diversität und Inklusion.

Auf KI-Bildgeneratoren soll bei der Erstellung der Themenbilder nicht zurückgegriffen werden, da damit lediglich eine Realität konstruiert, aber nicht abgebildet werde. "Der Einsatz KI-generierter Bilder widerspricht dem journalistischen Wertegerüst der APA bezüglich Authentizität und Realität", so APA-Visual-Desk-Leiterin Luzia Strohmayer-Nacif, die mit dem siebenköpfigen Projektteam eingeübte Blickmuster hinterfragen möchte. Das Projekt "Zukunftsbild" wird von der Wiener Medieninitiative der Wirtschaftsagentur Wien gefördert.

Ö3 sucht zum vierten Mal Österreichs beste Podcasts

Die Suche nach den beliebtesten Podcasts Österreichs ist zum vierten Mal eröffnet. Denn ab sofort können bis 16. Februar Nominierungen auf der Homepage von Ö3 vorgenommen werden. Aus diesen ermittelt die Ö3-Redaktion gemeinsam mit einer Jury bestehend aus Expertinnen und Experten die besten 20 Podcasts. Die Top 3 und der Newcomer-Podcast des Jahres werden am 13. März im Ö3-Wecker präsentiert.

ORF lässt Film über die Entstehung des Weihnachtsoratoriums drehen

Die Geschichte des Komponisten Johann Sebastian Bach, dessen Liebe zu seiner Familie und eines seiner berühmtesten Werke - das Weihnachtsoratorium - stehen im Zentrum einer neuen ORF-Koproduktion. Die Dreharbeiten für den historischen Familienfilm "Bach - Eine Weihnachtsgeschichte" (Anm.: Arbeitstitel) sind seit vergangener Woche u.a. in Greillenstein und Horn wie auch in den deutschen Städten Weimar und Merseburg im Gange. Für die Hauptrollen wurden Devid Striesow und Verena Altenberger engagiert. Als Regisseur zeichnet Florian Baxmeyer verantwortlich, der auf ein Drehbuch von Christian Schnalke zurückgreift. Laut Aussendung soll es den Streifen voraussichtlich im heurigen Weihnachtsprogramm von ORF 2 zu sehen geben.

Momentum Institut startet tägliche Live-Show auf Youtube

Das gewerkschaftsnahe Momentum Institut startet mit seinem Online-Medium moment.at eine täglich Live-Show auf Youtube. "Moment Live" soll ab heute, Montag, die wichtigsten aktuellen Themen mit gesellschaftspolitischer Bedeutung aufgreifen und die Leute dort abholen, wo sie sind. Man biete "Journalismus für die Vielen", so Chefredakteur Tom Schaffer. Durch die Sendung führen Angela Alexa und Max Leschanz. Geplant sind regelmäßige Interviews mit Studiogästen, die die Perspektiven von Experten und Betroffenen beitragen. Auch die Zuseher werden laut Aussendung zum Mitdiskutieren eingeladen.

