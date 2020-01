APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

Das Burgenland wählt einen neuen Landtag

Eisenstadt - Das Burgenland wählt am Sonntag den aus 36 Abgeordneten bestehenden Landtag neu. 250.181 Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl stehen sechs Listen. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.45 Uhr, Wahlschluss ist um 16 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt wird es erste Hochrechnungen geben. Mit einem vorläufigen Ergebnis ist zwischen 20 und 21 Uhr zu rechnen.

Kommunalwahlen in 567 niederösterreichischen Gemeinden

St. Pölten - Neben der burgenländischen Landtagswahl stehen am Sonntag auch Kommunalwahlen in 567 der 573 niederösterreichischen Gemeinden an. 1.851 Listen kandidieren, 11.640 Mandate werden vergeben. Es gibt 1,459.044 Personen Stimmberechtigte (750.486 Frauen, 708.558 Männer). Flächendeckend vertreten ist nur die ÖVP. Die Volkspartei verteidigt 431 Bürgermeisterposten. Die SPÖ stellt derzeit 119 Stadt- und Ortschefs, 17 weitere kommen von unabhängigen Listen. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr.

Coronavirus breitet sich aus - erster Verdachtsfall in Wien

Peking/Wien/Paris - In Wien gibt es den ersten Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine chinesische Flugbegleiterin, die vor einigen Tagen in Wuhan gewesen sein dürfte. Sie befindet sich derzeit auf der Isolierstation des Kaiser Franz Josef-Krankenhauses (KFJ). Endgültige Gewissheit gibt es erst nach Abschluss der Untersuchungen, die bis zu 48 Stunden dauern können. Bestätigt sind dagegen drei Krankheitsfälle in Frankreich. Auch in den USA, Kanada, Thailand, Südkorea, Japan und Australien wurden bereits Erkrankungen registriert. In China ist trotz drastischer Gegenmaßnahmen der Behörden die Zahl der Infizierten auf über 1.975 gestiegen. 56 Todesfälle durch das neuartige Virus wurden bisher bestätigt.

Vier Tote bei Anti-Regierungs-Protesten im Irak

Bagdad - Im Irak sind bei Zusammenstößen von regierungskritischen Demonstranten und der Polizei vier Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei stürmte am Samstag den Hauptdemonstrationsort in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Im Süden des Landes versuchte sie, die Demonstranten auseinanderzutreiben. Dabei setzte die Polizei auch Tränengas ein. In Bagdad wurde mindestens ein Mensch getötet und mehr als 30 verletzt. In Nassiriya kamen drei Personen ums Leben, 15 wurden verletzt.

Trump-Anwälte begannen Plädoyers in Amtsenthebungsverfahren

Washington - Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat dessen Anwaltsteam am Samstag die Vorwürfe der Demokraten zurückgewiesen. Trump habe im Umgang mit der Ukraine "absolut nichts falsch gemacht", sagte der oberste Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, zum Auftakt der Plädoyers der Verteidigung im US-Senat. Den Anwälten Trumps stehen, wie den Anklägern, über einen Zeitraum von drei Tagen 24 Stunden zur Verfügung. Am Samstag hielten sich die Verteidiger kurz und beendeten ihre Ausführungen im Senat nach rund zwei Stunden.

Mindestens 29 Tote bei Erdbeben in der Türkei

Istanbul - Ein schweres Erdbeben hat am Freitagabend den Osten der Türkei erschüttert. Mindestens 29 Menschen wurden getötet, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad meldete. Weit über 1000 Menschen seien verletzt worden. Das Beben mit dem Zentrum in der Provinz Elazig hatte die Stärke 6,8 und wurde von über 400 Nachbeben gefolgt. Anadolu meldete, 72 Gebäude seien eingestürzt und fast 1000 weitere beschädigt. Behörden gingen am Samstag davon aus, dass noch Menschen unter den Trümmern verschüttet seien, so Innenminister Süleyman Soylu.

Österreichische Filmemacher bei "Max Ophüls Preis" ausgezeichnet

Wien/Saarbrücken - Mehrere Auszeichnungen sind am Samstagabend beim 41. Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken nach Österreich gegangen. Die Grazerin Johanna Moder erhielt für die Gesellschaftssatire "Waren einmal Revoluzzer" den Preis in der Kategorie "Beste Regie", das Jugenddrama "Ein bisschen bleiben wir noch" von Arash T. Riahi bekam den "Publikumspreis Spielfilm". Die Wienerin Maresi Riegner wurde beim Schauspielnachwuchs ausgezeichnet. Das Filmfestival "Max-Ophüls-Preis" gilt als das wichtigste Festival für den jungen deutschsprachigen Film. Den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt der Film "Neubau" von Johannes Maria Schmit.

