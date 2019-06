May tritt als Parteichefin der britischen Konservativen ab

London - Die britische Premierministerin Theresa May tritt am Freitag als Parteivorsitzende der konservativen Tories zurück. May werde zwar für die Zeit der Regelung ihrer Nachfolge bis voraussichtlich Ende Juli als Regierungschefin im Amt bleiben, sich aber nicht weiter um den Austritt Großbritanniens aus der EU kümmern, teilte ihr Sprecher in London mit. Der Rücktritt vom Parteivorsitz soll durch die Übergabe eines persönlichen Schreibens von May an ihre Partei vollzogen werden; ein öffentlicher Auftritt der scheidenden Premierministerin ist nicht geplant.

Rechnungshof prüft Vergaben durch Verkehrsministerium

Wien - Der Rechnungshof (RH) wird die Auftragsvergaben durch das Verkehrsministerium unter die Lupe nehmen. Infrastrukturminister Andreas Reichhardt ersuchte am Freitag RH-Präsidentin Margit Kraker auf offiziellem Weg um eine Prüfung der Asfinag-Vergabeprozesse, hieß es gegenüber der APA. Der RH wies darauf hin, dass diese ohnehin am Prüfplan stand und um andere Bereiche des BMVIT erweitert werden soll.

SPÖ auf der Suche nach Wahlkampfmanager

Wien - Die SPÖ ist auf der Suche nach einem Wahlkampfmanager. Am Freitag hieß es seitens der Partei, dass "das Wahlkampfteam in den nächsten Tagen" zusammengestellt werden soll - ein genauer Zeitplan wurde nicht genannt. Kursierende Namen wollte man freilich nicht bestätigen. Im Gespräch ist offenbar der SPÖ-Kampagnenmanager aus dem NR-Wahlkampf von 2017, Stefan Sengl.

Gewalt im Sudan: WHO besorgt über Gesundheitsversorgung

Khartum - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist zutiefst besorgt über die Auswirkungen der Gewalt im Sudan auf medizinische Einrichtungen und das Gesundheitspersonal. Übergriffe auf Krankenhäuser in Khartum führen dazu, dass Notfalldienste geschlossen werden und Patienten verlegt werden mussten, wie Ahmed Al-Mandhari, der WHO-Leiter für das östliche Mittelmeer, am Freitag mitteilte. Mindestens fünf ärztliche Mitarbeiter und Patienten sind demnach verletzt worden.

Ex-Facharbeiter über AKW Mochovce: "Alles war Pfusch"

Wien - Rund vier Monate nach ersten Berichten über Bau- und Sicherheitsmängel des neuen Reaktorblocks 3 des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce prangern Informanten erneut Missstände an. "Alles war Pfusch", sagte ein Ex-Facharbeiter am Freitag im Ö1-Radio. Anhand von 600 Fotos soll er eine umfassende Mängelliste dokumentiert haben. Risse im Beton, Löcher in Dächern der Turbinenhalle, chaotisch und zu kurz verlegte Strom- und Kontrollkabel, unsachgemäße Schweißnähte und verformte Stahlträger seien nur einige der Missstände.

OMV: Kaufpreis von 905 Mio. Euro für russisches Gasfeld

Wien/Moskau - Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV und der russische Gasriese Gazprom haben einen Kaufpreis von 905 Mio. Euro für den möglichen Erwerb einer 24,98-Prozent-Anteils an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation des westsibirischen Urengoi-Gasfelds durch die OMV vereinbart. Dies teilte die OMV am Freitag mit. Mit der Unterzeichnung der finalen Transaktionsdokumente werde bis Ende 2019 gerechnet.

Sherpas fanden vier Leichen am Mount Everest

Kathmandu - Neben tonnenweise Müll haben Sherpas am Mount Everest vier Leichen entdeckt. Während einer einmonatigen Säuberungsaktion im Himalaya habe die zwölfköpfige Bergführergruppe elf Tonnen Abfall zusammengetragen. Dabei sei sie auch auf die Toten gestoßen, teilte die nepalesische Tourismusbehörde am Freitag mit. Die Leichen wurden Forensikern in Nepals Hauptstadt Kathmandu übergeben. Sie sind noch nicht identifiziert.

