Einigung im letzten Moment: Vorerst keine US-Strafzölle gegen Mexiko

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Importe aus Mexiko sind vorerst vom Tisch: Beide Länder hätten eine Einigung im Grenzstreit erzielt, nachdem sich Mexiko bereit erklärt habe, "starke Maßnahmen zur Eindämmung der Wanderungswelle" durch das Land zu setzen, teilte Trump am Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard bestätigte, man werde die Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala verlegen, zudem werde Mexiko härter gegen Schlepperbanden vorgehen und weniger humanitäre Visa vergeben

Keine Einigung über neue EU-Spitze am "Mini-Gipfel"

Brüssel/Den Haag - Im Streit über die neue Führung der Europäischen Union ist kein rasches Ende in Sicht. Ein "Mini-Gipfel" der Regierungschefs von Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Lettland und Kroatien in Brüssel über die Besetzung von EU-Spitzenjobs endete am späten Freitagabend ohne greifbares Ergebnis. Es geht vor allem um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

May offiziell vom britischen Tory-Vorsitz zurückgetreten

London - Die britische Premierministerin Theresa May ist offiziell von ihrem Posten als Vorsitzende der Konservativen Partei zurückgetreten. Darüber informierte sie die Tories am Freitag formell. Angekündigt hatte sie den Rücktritt bereits vor zwei Wochen. Die Partei muss nun einen Nachfolger suchen, bis Montag werden Nominierungen entgegengenommen. Der Sieger des mehrstufigen Prozesses soll bis Ende Juli feststehen. Die besten Chancen werden Ex-Außenminister Boris Johnson eingeräumt.

USA setzen Türkei Frist für Verzicht auf russische Raketen

Washington - Im Streit über die geplante Lieferung russischer Raketen an die Türkei erhöhen die USA den Druck auf den NATO-Partner. Der amtierende US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan erklärte in einem Brief an seinen türkischen Kollegen Hulusi Akar, wie die USA ihre militärische Zusammenarbeit mit der Türkei zurückfahren würden, wenn das Land seine Haltung nicht ändere. So sollen mit sofortiger Wirkung keine weiteren türkischen Piloten zur Ausbildung an F-35 Kampfjets zugelassen werden. Das bereits laufende Training von Piloten in den USA solle Ende Juli eingestellt werden.

China und USA werben für gemeinsames internationales Steuersystem

Fukuoka - Angesichts legaler Steuerschlupflöcher für Digitalkonzerne werben China und die USA für eine internationale Reform des Steuersystems. "Es bildet sich Konsens, dass wir neue Regeln brauchen", sagte Chinas Finanzminister Liu Kun beim Treffen der G-20-Wirtschaftsmächte am Samstag in Fukuoka. US-Finanzminister Steven Mnuchin schlug in dieselbe Kerne: "Ein fragmentierter Ansatz ist nicht gut für irgendwen von uns", sagte Mnuchin in Fukuoka. Hintergrund ist, dass vor allem Digitalunternehmen wie Google und Facebook weltweit erhebliche Gewinne erzielen, mangels physischer Präsenz in den meisten Ländern aber kaum Steuern bezahlen. Zudem können sie ihre Geschäftstätigkeiten in Steueroasen verlegen und dadurch ihre Steuerlast noch weiter drücken.

Drei Briten starben an Infektion durch verpackte Sandwiches

London - Drei Briten sind nach dem Verzehr von fertig verpackten Sandwiches an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Sie waren nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde vom Freitag an Listeriose, einer seltenen bakteriellen Infektion, erkrankt. Insgesamt sind sechs Menschen mit schweren Symptomen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Behörden ermitteln zur Herkunft der Bakterien.

Vorhang auf für den letzten Life Ball

Wien - Heute Abend wird der letzte Life Ball über die Bühne gehen. Nach 26 Jahren hatte Organisator Gery Keszler vor einigen Wochen das Aus für das Charity-Event zugunsten der Aidshilfe verkündet. Als Gäste haben sich dieses Mal u.a. die Hollywood-Stars Katie Holmes und Lindsay Lohan angesagt. Das Event steht unter dem Motto "United in Diversity" und taucht die Besucher in eine bunte Zirkuswelt. Moderiert wird das Event von Conchita Wurst.

ÖFB-Team holte mit 1:0 gegen Slowenien ersten EM-Quali-Sieg

Klagenfurt - Das österreichische Fußball-Nationalteam hat im dritten Anlauf in der laufenden EM-Qualifikation den ersten Sieg eingefahren. Die Österreicher setzten sich am Freitagabend in Klagenfurt gegen Slowenien mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der kurz zuvor eingewechselte Kärntner Guido Burgstaller in der 74. Minute.

