Vorerst doch keine US-Strafzölle gegen Mexiko

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Importe aus Mexiko sind vorerst vom Tisch: Beide Länder hätten eine Einigung im Grenzstreit erzielt, nachdem sich Mexiko bereit erklärt habe, "starke Maßnahmen zur Eindämmung der Wanderungswelle" durch das Land zu setzen, teilte Trump am Freitagabend auf Twitter mit. "Es wird keine Anwendung von US-Zöllen am Montag geben", twitterte auch der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard zur Bestätigung der vorläufigen Einigung.

Streit über EU-Spitze zieht sich - "Mini-Gipfel" beendet

Brüssel/Den Haag - Im Streit über die neue Führung der Europäischen Union ist kein rasches Ende in Sicht. Ein "Mini-Gipfel" der Regierungschefs von Belgien, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Lettland und Kroatien in Brüssel über die Besetzung von EU-Spitzenjobs endete am späten Freitagabend ohne greifbares Ergebnis. Es geht vor allem um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Ansprüche erheben unter anderen EVP-Chef Manfred Weber und der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans.

Kandidat für May-Nachfolge gab früheren Drogenkonsum zu

London - Der britische Umweltminister Michael Gove und Kandidat für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Theresa May hat früheren Kokain-Konsum zugegeben. Er habe die Droge vor mehr als 20 Jahren "bei verschiedenen Gelegenheiten" genommen und bedauere dies sehr, sagte der 51-Jährige der Zeitung "Daily Mail". Gove gilt als aussichtsreicher Kandidat für Mays Nachfolge. Die größten Chancen werden allerdings dem früheren Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson eingeräumt.

Mehr als 100 Tote bei Kämpfen um Rebellenhochburg in Syrien

Idlib - In Syrien sind bei Kämpfen um die Rebellenhochburg Idlib nach Angaben von Beobachtern innerhalb eines Tages mehr als 100 Kämpfer getötet worden. Unter den Opfern seien sowohl Verbündete der syrischen Armee, als auch Rebellen und islamistische Milizen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Die Kämpfe um die letzte Region in Syrien, die noch unter Kontrolle von Oppositionellen ist, waren am Donnerstag eskaliert.

Vorhang auf für den letzten Life Ball

Wien - Am Samstagabend wird der letzte Life Ball über die Bühne gehen. Nach 26 Jahren hatte Organisator Gery Keszler vor einigen Wochen das Aus für das Charity-Event zugunsten der Aidshilfe verkündet. Als Gäste haben sich dieses Mal u.a. die Hollywood-Stars Katie Holmes und Lindsay Lohan angesagt. Das Event steht unter dem Motto "United in Diversity" und taucht die Besucher in eine bunte Zirkuswelt. Moderiert wird das Event von Conchita Wurst.

Pfingstverkehr - 35 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn

Wien - Die Pfingstreisewelle aus Deutschland ist am Samstag in Österreich voll angelaufen: Der ÖAMTC meldete am Vormittag bereits 35 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn (A10). Zwischen dem Autobahngrenzübergang Walserberg auf der Westautobahn (A1) und Werfen auf der A10 brauchten Autofahrer Geduld. Weil viele versuchten über die Salzachtalstraße (B159) auszuweichen, diese aber wegen Arbeiten nach einem Steinschlag gesperrt war, waren auch die Ortsdurchfahrten von Kuchl und Golling verstopft.

Frau starb nach Zimmerbrand in Wien-Brigittenau

Wien - Eine 79 Jahre alte Frau ist nach einem Zimmerbrand in Wien-Brigittenau in der Nacht auf Samstag im Krankenhaus gestorben. Die Frau dürfte laut den ersten Erkenntnissen der Polizei mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Sie wurde zunächst noch reanimiert, starb aber später an ihren schweren Verletzungen. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Thiem kämpft gegen Djokovic um French-Open-Finale

Paris - Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem kämpft nach zwei Regenunterbrechungen am Freitag am heutigen Samstag um den Einzug ins Finale der French Open. Der Vorjahresfinalist aus Niederösterreich startet gegen den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic um 12.00 Uhr (live ORF 1) mit einer 6:2,3:6,3:1-Führung und hat Aufschlag. Im Finale wartet der spanische Paris-Dominator Rafael Nadal nach einem 6:3,6:4,6:2-Halbfinalerfolg gegen den Schweizer Roger Federer.

