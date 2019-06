Geburtstagsparade für die Queen in London

London - Mit der Militärparade "Trooping the Colour" hat die britische Königin Elizabeth II. am Samstag in London ihren 93. Geburtstag gefeiert. Die Queen wurde zwar schon am 21. April 93 Jahre alt, doch wegen des normalerweise besseren Wetters findet das farbenfrohe Spektakel traditionell erst im Juni statt - nach einem verregneten Morgen zeigte sich die Sonne während der Parade. Auch Herzogin Meghan (37) nahm an der Veranstaltung teil. Es war ihr erster offizieller Termin seit der Geburt ihres Kindes - des kleinen Archie - vor etwa einem Monat.

Vorerst doch keine US-Strafzölle gegen Mexiko

Washington - Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Importe aus Mexiko sind vorerst vom Tisch: Beide Länder hätten eine Einigung im Grenzstreit erzielt, nachdem sich Mexiko bereit erklärt habe, "starke Maßnahmen zur Eindämmung der Wanderungswelle" durch das Land zu setzen, teilte Trump am Freitagabend auf Twitter mit. "Es wird keine Anwendung von US-Zöllen am Montag geben", twitterte auch der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard zur Bestätigung der vorläufigen Einigung.

Rom will EU Beweise für Defizitsenkung vorlegen

Rom - Nachdem die EU-Kommission wegen der hohen Staatsverschuldung am Mittwoch ein Defizitverfahren gegen Italien empfohlen hat, führt Italien nach eigenen Angaben einen "konstruktiven Dialog" mit Brüssel. "Wir werden unsere Programme erklären und beweisen, dass Italiens Defizit 2019 und 2020 sinken wird", betonte Wirtschaftsminister Giovanni Tria laut Medienangaben vom Samstag. Italien war bereits Ende des vergangen Jahres nur knapp einem Strafverfahren entkommen.

G-20 bekräftigen Dringlichkeit einer globalen Digitalsteuer

Fukuoka - Die G-20-Finanzminister haben am Samstag die Dringlichkeit einer globalen Besteuerung von Internetkonzernen bekräftigt. "Wir müssen uns beeilen", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire am Samstag vor dem offiziellen Beginn des Finanzministertreffens in Japan. Die Finanzminister prüfen eine neue Steuerpolitik, nach der die Internet-Unternehmen auf Grundlage ihrer Umsätze in einem Land besteuert würden und nicht abhängig vom Ort ihres Hauptsitzes.

Aus für Heeres-Sicherheitsschule wegen schlechter Finanzlage

Wien/Wr. Neustadt - Es sei bedauerlich, dass das Sicherheitsschul-Projekt in Wiener Neustadt beendet wurde, aber diese Entscheidung sei leider wegen der "katastrophalen finanziellen Lage" des Bundesheeres nötig gewesen, entgegnete Sprecher Michael Bauer am Samstag im Gespräch mit der APA auf Kritik aus den Reihen von ÖVP und FPÖ. Minister Thomas Starlinger habe in einem "Kassasturz" alle laufenden Projekte überprüft.

Vorhang auf für den letzten Life Ball

Wien - Am Samstagabend wird der letzte Life Ball über die Bühne gehen. Nach 26 Jahren hatte Organisator Gery Keszler vor einigen Wochen das Aus für das Charity-Event zugunsten der Aidshilfe verkündet. Als Gäste haben sich dieses Mal u.a. die Hollywood-Stars Katie Holmes und Lindsay Lohan angesagt. Das Event steht unter dem Motto "United in Diversity" und taucht die Besucher in eine bunte Zirkuswelt. Moderiert wird das Event von Conchita Wurst.

Wiener mögen Wien immer mehr - mit kleinen Ausnahmen

Wien - Die Stadt Wien erfreut sich bei ihren Bewohnerinnen und Bewohnern steigender Beliebtheit - auch wenn in vereinzelten Bereichen die Zufriedenheit leicht gesunken ist. Das geht aus der Studie "Leben und Lebensqualität" hervor. Auch das Wachstum der Stadt stört offenbar nicht viele. Größer wurde in den letzten Jahren auch die Zufriedenheit mit dem Angebot an Schulen und der Kinderbetreuung sowie den Öffis bzw. dem Radwegenetz. Auch das subjektive Sicherheitsgefühl wurde besser.

(Schluss) mhi