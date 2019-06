Thiem rang Djokovic nieder und steht wieder im Paris-Finale

Paris - Dominic Thiem hat in einem mitreißenden Halbfinale, das über zwei Tage ausgetragen wurde, bei den Tennis-French-Open die Nummer 1 der Welt besiegt. Als erster Österreicher überhaupt erreichte er am Samstag nach einem Fünfsatz-Thriller gegen Novak Djokovic sein zweites Einzel-Finale bei einem Grand-Slam-Turnier. Thiem siegte nach 4:13 Std. 6:2,3:6,7:5,5:7,7:5 und trifft am Sonntag auf Rafael Nadal.

Vorhang auf für den letzten Life Ball

Wien - Heute Abend geht der letzte Life Ball über die Bühne. Nach 26 Jahren hatte Organisator Gery Keszler vor einigen Wochen das Aus für das Charity-Event zugunsten der Aidshilfe verkündet. Als Gast hat sich dieses Mal u.a. Hollywood-Star Katie Holmes angesagt. Das Event steht unter dem Motto "United in Diversity" und taucht die Besucher in eine bunte Zirkuswelt. Moderiert wird das Event von Conchita Wurst und Dianne Brill, der Muse von Künstler Andy Warhol.

Köstinger bringt Antrag zu Plastiksackerlverbot ein

Wien - Elisabeth Köstinger (ÖVP) nützt ihre Rückkehr in den Nationalrat, um ein von ihr noch als Umweltministerin 2018 angestoßenes Projekt durchzusetzen: Sie wird in der Plenarsitzung diese Woche das Plastiksackerlverbot als Initiativantrag einbringen - und hofft auf einen Beschluss mit breiter Mehrheit im Juli. Damit wären Plastiktragtaschen ab 1. Jänner 2020 verboten, allerdings mit Übergangsfrist und einigen Ausnahmen, etwa für Müllsäcke und Hundesackerl.

Russischer Journalist wirft Polizei Folter vor

Moskau - Der des Drogenhandels beschuldigte russische Enthüllungsjournalist Iwan Golunow ist am Samstag in ein Moskauer Krankenhaus verlegt worden. Er hatte der Polizei zuvor Folter vorgeworfen. Gegenüber einer Vertreterin des Menschenrechtsrats des Präsidenten hatte Golunow am Freitag gesagt, Polizisten hätten ihn gegen den Kopf geschlagen und auf seiner Brust gestanden. Zudem habe er nichts gegessen. Laut Gulanows Anwalt erlitt der Journalist Rippenbrüche, Prellungen und eine Gehirnerschütterung.

Bulgarien: Anschlag in Kulturhauptstadt Plowdiw vereitelt

Plowdiw - Bulgariens Polizei hat in der europäischen Kulturhauptstadt Plowdiw einen von der IS-Terrormiliz angeworbenen jugendlichen Bombenbauer festgenommen. Der 16-Jährige soll nach Erkenntnissen der Behörden einen Terroranschlag geplant haben. Der zum Islam übergetretene Schüler wurde nach einem Hinweis seiner Eltern festgenommen. Derzeit ist das südbulgarische Plowdiw als Europas Kulturhauptstadt 2019 - neben Italiens Matera - ein Touristenmagnet.

Türkische Armee tötete über 40 kurdische Kämpfer im Nordirak

Ankara - Das türkische Militär geht massiv gegen militante Kurden im Norden des Nachbarlandes Irak vor. Im Rahmen der "Operation Klaue", die vor knapp zwei Wochen begann, seien "43 PKK-Terroristen neutralisiert" worden, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Sie wurden in der Region Hakurk getötet oder verletzt. Das Militär setzte Artillerie, Kampfflugzeuge sowie Spezialkräfte ein.

Mann offenbar in Neuer Donau in Wien ertrunken

Wien - Ein Mann ist am Samstagnachmittag offenbar in der Neuen Donau in Wien ertrunken. Er wollte nahe der Jedleseer Brücke von einer Seite auf die andere schwimmen, als er plötzlich unterging. Feuerwehrtaucher suchten mehr als zweieinhalb Stunden nach dem Mann, ehe sie die Suche zunächst unterbrachen. Sie soll nach einer Pause fortgesetzt werden, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Der starke Bewuchs der Neuen Donau, der Boden ist voller Schlingpflanzen, erschwerte die Suche.

Großdemo gegen Kreuzfahrtschiffe in Venedig

Venedig - Nachdem ein Kreuzfahrtschiff am vergangenen Sonntag in Venedig beim Anlegen plötzlich außer Kontrolle geraten und in ein Boot voller Touristen gekracht ist, haben tausende Menschen am Samstag in Venedig für den Bann von Luxuslinern aus der Lagunenstadt demonstriert. "Raus mit den Monsterschiffen aus Venedig", lautete der Slogan der Demonstranten, die durch die Innenstadt zogen.

