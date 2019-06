Manege frei für den letzten Life Ball

Wien - Manege frei für das letzte Fest des Lebens: Am Samstagabend haben Paradiesvögel, Promis und Selbstdarsteller noch einmal am Wiener Life Ball eine große Bühne gehabt. Dass es die finale Show war, trübte die Stimmung natürlich ein wenig - doch viele Besucher waren sich sicher, dass der Life Ball weitergehen wird. Organisator Gery Keszler ließ sich bei der Gestaltung des letzten Life Balls vom Thema "Zirkus" inspirieren. Viele Besucher taten dies ebenso.

Thiem rang Djokovic nieder und steht wieder im Paris-Finale

Paris - Dominic Thiem hat in einem mitreißenden Halbfinale, das über zwei Tage ausgetragen wurde, bei den Tennis-French-Open die Nummer 1 der Welt besiegt. Als erster Österreicher überhaupt erreichte er am Samstag nach einem Fünfsatz-Thriller gegen Novak Djokovic sein zweites Einzel-Finale bei einem Grand-Slam-Turnier. Thiem siegte nach 4:13 Std. 6:2,3:6,7:5,5:7,7:5 und trifft am Sonntag (15.00 Uhr) auf Rafael Nadal.

Köstinger bringt Antrag zu Plastiksackerlverbot ein

Wien - Elisabeth Köstinger (ÖVP) nützt ihre Rückkehr in den Nationalrat, um ein von ihr noch als Umweltministerin 2018 angestoßenes Projekt durchzusetzen: Sie wird in der Plenarsitzung kommende Woche das Plastiksackerlverbot als Initiativantrag einbringen - und hofft auf einen Beschluss mit breiter Mehrheit im Juli. Damit wären Plastiktragtaschen ab 1. Jänner 2020 verboten, allerdings mit Übergangsfrist und einigen Ausnahmen, etwa für Müllsäcke und Hundesackerl.

Festnahme im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten

Frankfurt am Main/Kassel - Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll es nach einem Medienbericht eine Festnahme gegeben haben. Bei dem Festgenommenen handle es sich um einen jüngeren Mann, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker gestanden sein solle, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") am Samstagabend unter Berufung auf deutsche Ermittlerkreise. Lübcke war in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Gericht: Russischer Investigativ-Journalist muss in Hausarrest

Moskau - Der in Moskau wegen Drogenverdachts festgenommene Investigativ-Journalist Iwan Golunow muss in Hausarrest und darf seine Wohnung zwei Monate nicht verlassen. Das entschied ein Gericht am Samstagabend in der russischen Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Die Staatsanwaltschaft hatte Untersuchungshaft gefordert. Der Journalist hatte die Polizei beschuldigt, ihn geschlagen zu haben. Ärzte beurteilten Golunows Gesundheitszustand nach einer Untersuchung aber als zufriedenstellend.

Krise in Moldau: Pro-europäische Regierungschefin gewählt

Chisinau - Das Parlament der Republik Moldau hat in einer dramatischen Abstimmung gegen den Willen des Verfassungsgerichts Maia Sandu vom rechten pro-europäischen Parteienblock ACUM zur neuen Regierungschefin gewählt. Für die frühere Bildungsministerin hatten auch die Sozialisten gestimmt, meldete die staatliche Rundfunkanstalt Teleradio-Moldova am Samstag. Die frühere Sowjetrepublik wird nun von einem Bündnis aus Pro-Europäern und russlandfreundlichen Politikern geführt. Allerdings war unklar, ob der bisherige starke Mann der Ex-Sowjetrepublik, der umstrittene Oligarch Vladimir Plahotniuc, sich damit abfinden würde.

Aufruf von Sudans Protestbewegung zu "zivilem Ungehorsam" ab Sonntag

Khartum - Im Konflikt mit dem Militärrat hat die Protestbewegung im Sudan ab Sonntag zu einem landesweiten "zivilen Ungehorsam" aufgerufen. "Die Bewegung des zivilen Ungehorsams wird am Sonntag beginnen und erst dann enden, wenn eine zivile Regierung selbst im Staatsfernsehen ankündigt, dass sie an der Macht ist", erklärte der Berufsverband SPA, der die Proteste in dem Land anführt, am Samstag. Welche Formen und Ausmaße ein ziviler Ungehorsam annehmen würde, war unklar.

Kasachstan wählt neuen Präsidenten

Nursultan (Astana) - Das zentralasiatische Land Kasachstan wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Umfragen zufolge wird damit gerechnet, dass Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew die Abstimmung in der Ex-Sowjetrepublik klar gewinnt. Er hatte erst im März die Nachfolge von Nursultan Nasarbajew angetreten, der nach fast 30 Jahren an der Macht überraschend sein Amt niedergelegt hatte. Tokajew gilt als Vertrauter Nasarbajews. Mit ersten Prognosen wird in der Nacht auf Montag gerechnet.

"Tim und Struppi"-Originalzeichnung für 1,1 Mio. Dollar versteigert

Washington - Eine Originalzeichnung des belgischen Comic-Künstlers Herg� aus dem Jahr 1930 ist in Dallas im US-Bundesstaat Texas für 1,1 Millionen Dollar (992.000 Euro) versteigert worden. Es handelt sich um das erste "Tim und Struppi"-Cover in der Geschichte des bis heute erfolgreichen Comics. Die Zeichnung zeigt Tim, wie er versucht, aus einem Baumstamm einen Propeller für sein Flugzeug zu schnitzen. Sein Hund Struppi beobachtet ihn dabei.

