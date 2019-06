Letzter Life Ball ging über die Bühne

Wien - Das letzte Fest des Lebens ist gefeiert: Mit einer apokalyptischen Zirkusshow unter dem Motto "United in Diversity" mit Happy End im Land jenseits des Regenbogens verabschiedete sich Gründer Gery Keszler am Samstagabend beim letzten Life Ball im Wiener Rathaus von seinen Besuchern. Keszler versprach: "Wir werden uns hier, am Wiener Rathausplatz, wiedersehen: wenn es das Ende von Aids zu feiern gibt." Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sprach sich dafür aus, dass die "Idee des Life Balls" weiter bestehen muss.

Brexit-Hardliner Johnson will Zahlung an EU zurückhalten

London - Der britische Ex-Außenminister und Favorit für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May, Boris Johnson, demonstriert beim Brexit Härte gegenüber der Europäischen Union (EU). Er würde die vereinbarten Ausstiegszahlungen von 39 Milliarden Pfund (43,98 Mrd. Euro) zurückhalten, um bei der EU bessere Konditionen auszuhandeln, sagte Johnson der "Sunday Times." "Um einen guten Vertrag zu bekommen, ist Geld ein großartiges Lösungs- und ein großartiges Schmiermittel", meinte Johnson.

Erschossener Kasseler Politiker: Mann aus Gewahrsam entlassen

Frankfurt am Main/Kassel - Der im Fall des erschossenen Kasseler Politikers Walter Lübcke (CDU) in Gewahrsam genommene Mann ist wieder entlassen worden. "Er wurde befragt und konnte danach gehen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Mehr Details gab er nicht bekannt. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") hatte zuvor berichtet und von einer Festnahme gesprochen. Lübcke war in der Nacht auf vergangenen Sonntag auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden.

EU-Staaten haben mehr Grenzbeamte gemeldet als angestellt

Berlin - Die Länder der Europäischen Union (EU) setzen aktuell 5.000 weniger Grenzbeamte ein als eigentlich notwendig wären. Frontex-Direktor Fabrice Leggeri sagte der "Welt am Sonntag": "Wir haben festgestellt, dass die EU-Staaten insgesamt auf dem Papier 115.000 Grenzbeamte gemeldet haben. Das stimmt so aber nicht." Europaweit fehlten 5.000 Grenzbeamte. Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache befinde sich in Gesprächen, warum die Mitgliedsstaaten zu wenige Beamte im Einsatz hätten. Welche Länder zu wenig Personal stellen, erklärte Frontex nicht.

Aufruf von Sudans Protestbewegung zu "zivilem Ungehorsam" ab Sonntag

Khartum - Im Konflikt mit dem Militärrat hat die Protestbewegung im Sudan ab Sonntag zu einem landesweiten "zivilen Ungehorsam" aufgerufen. "Die Bewegung des zivilen Ungehorsams wird am Sonntag beginnen und erst dann enden, wenn eine zivile Regierung selbst im Staatsfernsehen ankündigt, dass sie an der Macht ist", erklärte das Gewerkschaftsbündnis SPA, der die Proteste in dem Land anführt, am Samstag. Welche Formen und Ausmaße ein ziviler Ungehorsam annehmen würde, war unklar.

Kasachstan wählt neuen Präsidenten

Nursultan (Astana) - Das zentralasiatische Land Kasachstan wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Zur Wahl aufgerufen sind knapp zehn Millionen Wähler. Die Wahllokale sollten um 16.00 Uhr MESZ schließen. Die Wahl erfolgt zweieinhalb Monate nach dem überraschenden Rücktritt des jahrzehntelang herrschenden Präsidenten Nursultan Nasarbajew. Ein Sieg des von Nasarbajew ernannten Übergangspräsidenten Kassim-Jomart Tokajew gilt als ausgemachte Sache.

Thiem fordert im French-Open-Finale Titelverteidiger Nadal

Paris - Der Niederösterreicher Dominic Thiem und der Spanier Rafael Nadal bestreiten am Sonntag um 15.00 Uhr das Finale der French Open in Paris. Thiem besiegte am Samstag im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in fünf Sätzen und könnte nun als zweiter Österreicher nach Thomas Muster (French Open 1995) einen Grand-Slam-Titel holen.

Tödlicher Verkehrsunfall in der Steiermark

Mariazell - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 62-Jährige fuhr auf der B 24 Richtung Gußwerk. In einer Kurve kam er laut Polizei von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Ein Mann entdeckte den 62-Jährigen und verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen.

