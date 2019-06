Brexit-Hardliner Johnson will Zahlung an EU zurückhalten

London - Der Favorit für den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson, droht Brüssel. Der Brexit-Hardliner sagte am Sonntag der "Sunday Times", er würde die von der EU geforderten 44 Milliarden Euro so lange nicht bezahlen, bis es bessere Bedingungen und "mehr Klarheit" über das weitere Vorgehen gebe. Aus Brüssel gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. "Für den Abschluss eines guten Deals ist Geld ein großartiges Lösungs- und ein großartiges Schmiermittel", sagte Johnson.

Massendemonstration in Hongkong gegen Auslieferungsgesetz

Hongkong - Mit größten Demonstration seit Jahren haben Hunderttausende Hongkonger gegen die Pläne der Regierung für ein Auslieferungsgesetz demonstriert. Die Organisatoren rechneten mit mehr als 500.000 Teilnehmern. Anwaltsverbände, Menschenrechtler und auch ausländische Regierungen kritisierten das Gesetz. Es würde den Behörden erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen Verdächtigte an China auszuliefern. Kritiker argumentieren, dass das Justizsystem in China nicht unabhängig sei, internationalen Standards nicht entspreche und politisch Andersdenkende verfolge. Auch werden Angeklagte zu 99 Prozent verurteilt.

Moldaus Interimspräsident ruft Neuwahlen aus

Chisinau - Moldaus Interimspräsident Pavel Filip hat am Sonntag das Parlament des Landes aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Filip unterzeichnete einen Erlass, der den Wahltermin auf den 6. September ansetzt. Zuvor hatte Moldaus Verfassungsgericht den prorussischen Präsidenten Igor Dodon abgesetzt und Filip zu seinem kommissarischen Nachfolger ernannt. Der bisherige Regierungschef Filip sagte, dass Dodon sich geweigert habe, einen Erlass zur Auflösung des Parlaments zu unterzeichnen, nachdem das Verfassungsgericht am Freitag diesen Schritt angeordnet hatte.

Sudanesische Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

Khartum - Die sudanesische Polizei hat am ersten Tag des landesweiten "zivilen Ungehorsams" Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt. Anhänger der Protestbewegung hatten zuvor damit begonnen, den nördlichen Bezirk Bahari der Hauptstadt Khartum mit Autoreifen, Baumstämmen und Steinen zu blockieren. Sie folgten damit einem Aufruf des sudanesischen Gewerkschaftsbündnisses SPA. Seit dem Sturz von Langzeit-Diktator Omar al-Bashir im vergangenen Dezember finden in dem ostafrikanischen Land Massenproteste statt. Die Demonstranten fordern eine zivile Regierung.

Zollstreit entzweit G-20-Mächte

Fukuoka - Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt zunehmend für Unruhe in der Weltwirtschaft. Beim Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G-20) im japanischen Fukuoka wurden am Wochenende die Differenzen deutlich. Die USA verhinderten einen gemeinsamen Appell zur Beilegung der Probleme. Mehr Einigkeit zeigten die G-20-Minister im Bemühen, international agierende Internetkonzerne stärker zu besteuern. Bis kommendes Jahr soll es gemeinsame Regeln geben, mit denen Schlupflöcher für Unternehmen wie Facebook, Google und Amazon geschlossen werden.

SPÖ bringt Wasserprivatisierungsstopp-Antrag ein

Wien - Die SPÖ will das öffentliche Trinkwasser in Österreich per Gesetz vor Privatisierung schützen. Ein entsprechender Antrag soll bei der Plenarsitzung kommende Woche eingebracht werden, kündigte die Partei am Sonntag an. Damit soll gewährleistet werden, dass die Wasserver- und -entsorgung in öffentlicher Hand bleibt. Das Ibiza-Video hatte die Diskussion um die Trinkwasser-Privatisierung ausgelöst. Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hatte auf der Mittelmeerinsel die Privatisierung von Wasser überlegt.

Kardinal Schönborn feierte nach Krebs-OP Pfingstmesse im Stephansdom

Wien - Kardinal Christoph Schönborn hat erstmals nach seiner Krebs-Operation wieder einen Gottesdienst im Wiener Stephansdom geleitet. Gleich zu Beginn der Pfingstmesse vor tausenden Gläubigen dankte der 74-jährige Kardinal "für die vielen Gebete, die mich in den vergangenen Wochen begleitet haben". In seiner Predigt betonte der Kardinal die jüdischen Wurzeln des Christentums und auch des Pfingstfests, das die Christen heuer gemeinsam mit ihren jüdischen Geschwistern feiern. Papst Franziskus warnte bei seiner traditionellen Pfingstmesse auf dem Petersplatz in Rom vor der Gefahr, sich im Zeitalter der sozialen Medien immer mehr abzuschotten und von anderen zurückzuziehen

Erste Hitzewelle des Jahres im Osten Österreichs

Wien - In der kommenden Woche steht dem Osten Österreichs die erste Hitzewelle des Jahres bevor. Die Tageshöchstwerte erreichen 34 Grad. Der Sommer geht nach dem Pfingstwochenende weiter, es geht heiß durch die Woche. Schauer und Gewitter beschränkten sich meist auf das Bergland, lautet die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

