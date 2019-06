Teilnehmer an Demonstration in Hongkong auf eine Million geschätzt

Hongkong - An der großen Demonstration gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz in Hongkong haben nach Angaben der Organisatoren rund eine Million Menschen teilgenommen. Die Zahl wurde am Sonntagabend verkündet, als die Proteste noch andauerten. Die Teilnahme ist damit größer als bei dem Massenprotest am 1. Juli 2003, der das kontroverse nationale Sicherheitsgesetz zu Fall brachte. Das geplante Gesetz würde den Behörden der sieben Millionen Einwohner zählenden Sonderverwaltungsregion Chinas erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen Verdächtigte an die Volksrepublik auszuliefern.

Brexit-Hardliner Johnson will Zahlung an EU zurückhalten

London - Der Favorit für den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson, droht Brüssel. Der Brexit-Hardliner sagte am Sonntag der "Sunday Times", er würde die von der EU geforderten 44 Milliarden Euro so lange nicht bezahlen, bis es bessere Bedingungen und "mehr Klarheit" über das weitere Vorgehen gebe. Aus Brüssel gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. "Für den Abschluss eines guten Deals ist Geld ein großartiges Lösungs- und ein großartiges Schmiermittel", sagte Johnson.

Politchaos in Moldau - Parlament aufgelöst

Chisinau - Moldaus Interimspräsident Pavel Filip hat am Sonntag das Parlament des Landes aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen für den 6. September ausgerufen. Zuvor hatte Moldaus Verfassungsgericht den prorussischen Präsidenten Igor Dodon abgesetzt und Filip zu seinem kommissarischen Nachfolger ernannt. Dodon ersuchte umgehend um "internationale Vermittlung". Der einzige Ausweg aus dieser Staatskrise seien "internationaler Druck" und ein "zäher interner Widerstand" gegen den "Usurpator" bzw. de facto-Chef der inzwischen oppositionellen Demokraten (PDM), Oligarch Vlad Plahotniuc, und der von ihm vereinnahmten Behörden, sagte Dodon.

Sudanesische Polizei setzt Tränengas gegen Demonstranten ein

Khartum - Die sudanesische Polizei hat am ersten Tag des landesweiten "zivilen Ungehorsams" Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt. Anhänger der Protestbewegung hatten zuvor damit begonnen, den nördlichen Bezirk Bahari der Hauptstadt Khartum mit Autoreifen, Baumstämmen und Steinen zu blockieren. Sie folgten damit einem Aufruf des sudanesischen Gewerkschaftsbündnisses SPA. Seit dem Sturz von Langzeit-Diktator Omar al-Bashir im vergangenen Dezember finden in dem ostafrikanischen Land Massenproteste statt. Die Demonstranten fordern eine zivile Regierung.

SPÖ bringt Wasserprivatisierungsstopp-Antrag ein

Wien - Die SPÖ will das öffentliche Trinkwasser in Österreich per Gesetz vor Privatisierung schützen. Ein entsprechender Antrag soll bei der Plenarsitzung kommende Woche eingebracht werden, kündigte die Partei am Sonntag an. Damit soll gewährleistet werden, dass die Wasserver- und -entsorgung in öffentlicher Hand bleibt. Das Ibiza-Video hatte die Diskussion um die Trinkwasser-Privatisierung ausgelöst. Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hatte auf der Mittelmeerinsel die Privatisierung von Wasser überlegt.

Leichtflugzeug in Wolfsberg abgestürzt

Wolfsberg - Ein Leichtflugzeug ist am Sonntagnachmittag bei Wolfsberg im Kärntner Lavanttal abgestürzt. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Wie die "Kleine Zeitung" online berichtete, geschah das Unglück beim Start der Maschine. Näheres war vorerst nicht bekannt, Polizei und Rettung waren am Unfallort.

Mehrere Tote bei Unfällen mit Motorrädern

Soboth - Bei einer Kollision von zwei Motorrädern auf der Soboth (Bezirk Deutschlandsberg) ist laut Polizei am Sonntagnachmittag ein Motorradlenker getötet und der zweite lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallursache war vorerst unklar. Weiters kam es nahe der burgenländisch-ungarischen Grenze bei Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), in Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg), in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) und am Gaichtpass bei Weißenbach (Bezirk Reutte) zu Unfällen mit Motorrädern. Diese forderten insgesamt vier Todesopfer.

Waldbrand in Zell: Glutnester halten Feuerwehr auf Trab

Zell Pfarre - Ein am Freitag ausgebrochener Waldbrand in Zell (Bezirk Klagenfurt-Land) hat am Sonntag noch immer die Feuerwehren auf Trab gehalten. Laut Feuerwehr werden durch den Wind Glutnester nach der Reihe aktiv. Dutzende Feuerwehrleute am Boden werden von einem Bundesheer-Hubschrauber unterstützt. Das Feuer war am Freitag zu Mittag in einem steilen Waldstück auf rund 1.400 Metern Seehöhe ausgebrochen. Starker Wind hatte dazu geführt, dass sich das Feuer auf eine Fläche von etwa acht Hektar ausdehnte.

