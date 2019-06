Teilnehmer an Demonstration in Hongkong auf eine Million geschätzt

Hongkong - An der großen Demonstration gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz in Hongkong haben nach Angaben der Organisatoren rund eine Million Menschen teilgenommen. Die Zahl wurde am Sonntagabend verkündet, als die Proteste noch andauerten. Die Teilnahme ist damit größer als bei dem Massenprotest am 1. Juli 2003, der das kontroverse nationale Sicherheitsgesetz zu Fall brachte. Das geplante Gesetz würde den Behörden der sieben Millionen Einwohner zählenden Sonderverwaltungsregion Chinas erlauben, auf Ersuchen chinesischer Stellen Verdächtigte an die Volksrepublik auszuliefern.

Nadal zu stark - Thiem verlor sein zweites French-Open-Finale

Paris - Dominic Thiem muss weiter auf den ersten Grand-Slam-Titel muss er noch warten. Der 25-jährige Niederösterreicher lieferte Sandplatz-König Rafael Nadal am Sonntag vor allem in den ersten zwei Sätzen ein starkes zweites French-Open-Finale in Folge und schaffte im "Wohnzimmer Nadals" den ersten Satzgewinn gegen diesen. Am Ende war Nadal beim 6:3,5:7,6:1,6:1 ungefährdet und holte seinen bereits 12. Paris-Titel, so viele Erfolge bei einem Grand-Slam-Turnier konnte vor dem Spanier noch kein Tennisspieler feiern.

Brexit-Hardliner Johnson will Zahlung an EU zurückhalten

London - Der Favorit für den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson, droht Brüssel. Der Brexit-Hardliner sagte am Sonntag der "Sunday Times", er würde die von der EU geforderten 44 Milliarden Euro so lange nicht bezahlen, bis es bessere Bedingungen und "mehr Klarheit" über das weitere Vorgehen gebe. Aus Brüssel gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. "Für den Abschluss eines guten Deals ist Geld ein großartiges Lösungs- und ein großartiges Schmiermittel", sagte Johnson.

Vier Tote bei Protesten im Sudan

Khartum - Bei Protesten anlässlich der Kampagne des "zivilen Ungehorsams" im Sudan sind nach Angaben von Ärzten am Sonntag vier Menschen getötet worden. Das teilte das Zentralkomitee sudanesischer Ärzte, das die Militärregierung und paramilitärische Truppen für die Todesfälle verantwortlich machte. Beobachter der Proteste gegen den Militärrat berichteten von Warnschüssen, mit denen Polizisten die Proteste auflösen wollten. Zuvor hatte die Polizei bereits Tränengas eingesetzt.

Hunderte Festnahmen bei Wahl-Protesten in Kasachstan

Nur-Sultan (Astana)/Wien - Bei der Präsidentenwahl im autoritär regierten Kasachstan in Zentralasien sind bei Protesten Hunderte Menschen festgenommen worden. Das Innenministerium nannte am Sonntagabend die Zahl von etwa 500 Festgenommenen, wie die Staatsagentur Kazinform meldete. Mit ersten Prognosen nach der Wahl in der ölreichen Ex-Slowjetrepublik wurde im Laufe des Abends gerechnet. Haushoher Favorit ist Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew, der im März die Nachfolge von Langzeitpräsident Nursultan Nasarbajew angetreten hatte. Tokajew gilt als Vertrauter Nasarbajews.

Kajakfahrer in der Koppentraun tödlich verunglückt

Bad Goisern/Bad Aussee - In der Koppentraun im steirisch-oberösterreichischen Grenzgebiet ist am Sonntag ein Kajakfahrer gekentert und ertrunken. Wie genau es zu dem folgenschweren Unfall gekommen ist, war vorerst nicht klar. Der Mann war laut Polizei mit einer Gruppe unterwegs, die insgesamt acht Mitglieder hatte. Er kenterte und wurde mehrere Hundert Meter weit abgetrieben, bis es gelang ihn aus dem Wasser zu ziehen. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Zur Identität des Mannes war zunächst nichts bekannt, es dürfte sich aber um einen Touristen handeln.

Mehrere Tote bei Motorradunfällen am Pfingstwochenende

Bad St. Leonhard/Klingenbach - Am Pfingstwochenende sind in Österreich mehrere Motorradfahrer tödlich verunglückt: Am Sonntag kam es im Burgenland zu einer Kollision mit einem Pkw und zwei Motorrädern. Ein Biker starb, der andere wurde schwer verletzt. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Bei einer Kollision zweier Motorräder auf der südsteirischen Grenzstraße starben beide Lenker. Bereits am Samstag waren drei Motorradfahrer bei Unfällen in Kärnten, Tirol und der Steiermark ums Leben gekommen.

Leichtflugzeug in Kärnten abgestürzt - Pilot verletzt

Wolfsberg - Beim Absturz eines Kleinflugzeuges bei Wolfsberg ist am Sonntagnachmittag der Pilot verletzt worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg mitteilte, geschah das Unglück gegen 15.00 Uhr in der Nähe des Flugplatzes St. Marein, das Flugzeug war dort in einen Acker gestürzt. Der Pilot wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Absturzursache war vorerst unklar. Auch über die Identität des Piloten gab es zunächst keine Informationen.

(Schluss) grh/str