Nominierungsfrist für Nachfolge Mays als Tory-Chefin endet

London - In Großbritannien endet am Montag die Nominierungsfrist für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May als Parteichefin der konservativen Tories. Derzeit gibt es elf Kandidaten. Bis zum 20. Juni will die Parteiführung aus dem Kreis aller Bewerber zwei Kandidaten in die Stichwahl um den Parteivorsitz schicken, bei der dann die rund 100.000 Parteimitglieder die Entscheidung treffen. Nach den britischen Gepflogenheiten wird der Chef der Regierungspartei automatisch auch Premierminister.

Nationalrat beschließt Neuwahl, Regierung stellt sich vor

Wien - Zum ersten Mal nach dem Aus für die Regierung Kurz und der Angelobung des Übergangskabinetts mit Brigitte Bierlein an der Spitze tritt am Mittwoch und am Donnerstag der Nationalrat zusammen. Die Tagesordnung ist zwar kurz, aber gewichtig: Am Mittwoch wird sich die neue Regierung vorstellen, und der bereits eingebrachte Neuwahlantrag wird beschlossen. Am Donnerstag soll dann der FPÖ-Abgeordnete Markus Tschank "ausgeliefert" werden, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der verdeckten Parteienfinanzierung ermitteln will.

EU ruft Moldau zu "Ruhe und Zurückhaltung" auf

Chisinau - Moldaus Interimspräsident Pavel Filip hat am Sonntag das Parlament des Landes aufgelöst und vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Er unterzeichnete einen Erlass, der den Wahltermin auf den 6. September ansetzt. Zuvor hatte Moldaus Verfassungsgericht den prorussischen Präsidenten Igor Dodon abgesetzt und Filip zu seinem kommissarischen Nachfolger ernannt. Die EU rief zu "Ruhe und Zurückhaltung" auf. Moldau mit seinen rund 3,3 Millionen Einwohnern ist eines der ärmsten Länder Europas.

Zwei kolumbianische Soldaten bei Sprengstoffanschlag getötet

Bogota - Bei einem Sprengstoffanschlag in Kolumbien sind zwei Soldaten getötet und zehn weitere verletzt worden. Die Armee machte am Sonntag abtrünnige Mitglieder der aufgelösten Guerillagruppe Farc für die Attacke verantwortlich. Der Angriff ereignete sich demnach auf einer Straße im Nordosten des Landes im Bezirk Arauca, der an Venezuela angrenzt.

Raytheon und United Technologies wollen fusionieren

Washington - In der US-Rüstungs- und Luftfahrtbranche bahnt sich eine Großfusion an: Die beiden Konzerne Raytheon und United Technologies gaben am Sonntag Pläne für einen Zusammenschluss bekannt. Die Fusion durch Aktientausch solle im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werde. Der Zusammenschluss werde "die Zukunft der Luftfahrt und der Verteidigung definieren", erklärte United-Technologies-Chef Gregory Hayes.

Kran in Dallas stürzte bei Sturm auf Wohnblock und Garage

Dallas (Texas) - Bei einem schweren Sturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 110 Kilometern pro Stunde ist in Dallas im US-Bundesstaat Texas ein Kran auf einen Wohnblock und eine in dem Gebäudekomplex gelegene Parkgarage gestürzt. Ein Mensch ist laut Feuerwehr bei dem Vorfall am Sonntag getötet worden. Sechs Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwebten in Lebensgefahr. Auf Fernsehbildern waren schwere Schäden an dem fünfstöckigen Apartmentkomplex zu sehen, auf den der hohe Kran von einer benachbarten Baustelle gestürzt war.

Boston erzwang siebentes Spiel im Stanley-Cup-Finale

St. Louis/Boston - Die Boston Bruins haben im Finale der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) ein entscheidendes siebentes Spiel erzwungen. Das Team aus Massachusetts gewann am Sonntag das sechste Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die St. Louis Blues klar 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). In der Stanley-Cup-Finalserie steht es nach sechs Partien ausgeglichen 3:3. Die Meisterschaftsentscheidung fällt somit erst in einem "Winner Takes It All"-Spiel am Mittwoch in Boston.

(Schluss) vas