Nominierungsfrist für Nachfolge Mays als Tory-Chefin endet

London - In Großbritannien endet am Montag die Nominierungsfrist für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May als Parteichefin der konservativen Tories. Derzeit gibt es elf Kandidaten. Bis zum 20. Juni will die Parteiführung aus dem Kreis aller Bewerber zwei Kandidaten in die Stichwahl um den Parteivorsitz schicken, bei der dann die rund 100.000 Parteimitglieder die Entscheidung treffen. Nach den britischen Gepflogenheiten wird der Chef der Regierungspartei automatisch auch Premierminister.

Nationalrat beschließt Neuwahl, Regierung stellt sich vor

Wien - Zum ersten Mal nach dem Aus für die Regierung Kurz und der Angelobung des Übergangskabinetts mit Brigitte Bierlein an der Spitze tritt am Mittwoch und am Donnerstag der Nationalrat zusammen. Die Tagesordnung ist zwar kurz, aber gewichtig: Am Mittwoch wird sich die neue Regierung vorstellen, und der bereits eingebrachte Neuwahlantrag wird beschlossen. Am Donnerstag soll dann der FPÖ-Abgeordnete Markus Tschank "ausgeliefert" werden, gegen den die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der verdeckten Parteienfinanzierung ermitteln will.

Ex Hypobalkanbank Addiko wagt Sprung an die Börse

Wien - Die aus dem Osteuropageschäft der Hypo Alpe Adria hervorgegangene Addiko Bank strebt an die Wiener Börse. Der Finanzinvestor Advent und die EBRD wollen "mindestens 50 Prozent plus eine Aktie" verkaufen, heißt es in einer Aussendung am Pfingstmontag. Die Anteile sollen institutionellen Investoren angeboten werden. Nach der BAWAG im Oktober 2017 wird dies der zweite Börsengang einer Bank in Wien innerhalb relativ kurzer Zeit.

Tokajew bleibt Präsident in autoritär regiertem Kasachstan

Nur-Sultan (Astana) - In der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan an der Grenze zu China hat Übergangspräsident Kassym-Schomart Tokajew die Wahl zum Staatsoberhaupt wie erwartet gewonnen. Die Wahlkommission sprach dem 66-Jährigen am Montag 70,76 Prozent der Stimmen zu. Die Abstimmung am Sonntag war von Protesten überschattet worden. Die Opposition galt als chancenlos.

Mindestens 17 Tote bei Verkehrsunfall in Brasilien

Sao Paulo - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Südosten Brasiliens sind Medienberichten zufolge mindestens 17 Menschen gestorben. Ein Bus mit 40 Menschen an Bord sei am späten Sonntagabend unvermittelt umgekippt und auf "andere Autos aufgeschlagen", teilte die Feuerwehr aus der Stadt Campos de Jordao mit. Ein von einem Augenzeugen gefilmtes Video zeigt ein zu einem Metallhaufen zusammengedrücktes Auto inmitten der Unfallstelle.

Betrunkene Lenkerin im Pfändertunnel aus brennendem Pkw gerettet

Lochau - Eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin hat Sonntagnacht im Pfändertunnel (A 14) die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, das gegen die Tunnelwand prallte und Feuer fing. Die Frau konnte von nachfolgenden Autolenkern aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Pkw brannte vollständig aus. Die Frau erlitt nach ersten Polizeiangaben leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

Videospielende Kinder und Jugendliche sind nicht dicker

Würzburg/Linz - Videospielen begünstigt Übergewicht offenbar nicht besonders stark. Das berichten Forscher aus Würzburg und Linz nach der Auswertung von 20 Studien in der Fachzeitschrift "Social Science & Medicine". Demnach sind Erwachsene, die Computer- oder Videospielen nachgehen, zwar etwas dicker als Nichtzocker, aber der Effekt ist gering. Bei Kindern und Jugendlichen fanden die Forscher gar keinen Zusammenhang.

Musical "Hadestown" räumte bei Tony Awards ab

New York - Das Musical "Hadestown" über den griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike hat bei den Tony Awards abgeräumt. Die Broadway-Show gewann am Sonntagabend acht Auszeichnungen beim wichtigsten Theaterpreis der Welt - darunter den Award für das beste Musical und den Preis für die beste Regie, der an Rachel Chavkin ging. Als bestes Theaterstück des Jahres wurde das aus dem Londoner Westend übernommene IRA-Familiendrama "The Ferryman" ausgezeichnet.

