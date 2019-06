Suche nach Nachfolger für Theresa May hat begonnen

London - Die Suche nach einem Nachfolger für die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag offiziell begonnen. Ein knappes Dutzend Politiker der regierenden Konservativen wollte sich um den Posten als Chef der Partei bewerben - und damit auch um das Amt des Premierministers. Jeder Kandidat braucht die Unterstützung von mindestens acht Abgeordneten. Die Nominierungen sollten bis 18.00 Uhr (MESZ) entgegengenommen werden. Als Favorit gilt der Brexit-Hardliner und frühere Außenminister Boris Johnson.

ÖVP und FPÖ mit Initiativantrag zu Ganztagsbetreuung

Klagenfurt/Wien - ÖVP und FPÖ werden die Mittel für die Nachmittagsbetreuung der 6- bis 14-jährigen Schüler für die nächsten Jahre auf parlamentarischem Weg mittels Initiativantrag sicherstellen. Denn mit dem Crash der Bundesregierung war die dafür nötige Novelle zum Bildungsinvestitionsgesetz gefährdet. Die Landeshauptleute hatten bereits befürchtet, dass die Ganztagsbetreuung für das Jahr 2020 finanziell nicht sichergestellt ist. Am Montag teilten nun die Bildungssprecher Rudolf Taschner (ÖVP) und Wendelin Mölzer (FPÖ) mit, dass man "zu den wichtigen gemeinsamen Projekten" stehe.

Iran erhöht laut IAEA Produktion von angereichertem Uran

Wien - Der Iran hat seit der Ankündigung eines Teilausstiegs aus dem Atomabkommen die Produktion von angereichertem Uran wie angekündigt erhöht. "Das Tempo der Produktion steigt", bestätigte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, am Montag am Rande der regulären IAEA-Gouverneurstagung in Wien. Eine Verletzung des Wiener Abkommens von 2015 leitete er daraus aber nicht ab.

Fast 100 Tote bei Angriff auf ein Dorf im Zentrum Malis

Mopti - Bei einem mutmaßlich terroristischen Angriff auf ein Dorf im Zentrum Malis sind nach ersten Erkenntnissen mindestens 95 Menschen getötet worden. Rund 20 Personen galten zunächst noch als vermisst, wie die Regierung des westafrikanischen Krisenstaates am Montag mitteilte. Der Angriff auf den Ort Sangha in der Region Mopti in der Nacht auf Montag sei von "bewaffneten Männern, vermutlich Terroristen" ausgegangen, hieß es.

Machtkampf in Republik Moldau - Oligarch will Präsident entmachten

Chisinau - In der krisengeschüttelten Ex-Sowjetrepublik Moldau eskaliert drei Monate nach der Parlamentswahl der Streit um eine Regierungsbildung. Praktisch in letzter Minute schlossen sich die von Präsident Igor Dodon unterstützten Sozialisten mit dem proeuropäischen Block ACUM zu einer Koalition zusammen. Russland und die EU begrüßten dies. Der einflussreiche Oligarch Vladimir Plahotniuc, der auch die bisher regierende Partei der Demokraten führt, erkannte die Koalition dagegen nicht an. Er nutzte seine Verbindungen zum Verfassungsgericht, um das Parlament aufzulösen und Dodon zu entmachten.

14-Jährige bei CO-Unfall in Wien-Wieden schwer verletzt

Wien - Ein 14 Jahre altes Mädchen hat am Pfingstmontag in Wien-Wieden eine schwere Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten. Die Jugendliche war im Badezimmer zusammengebrochen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, ihr Zustand war kritisch. Die Jugendliche wurde vom Wiener Rettungshubschrauber C9 in die Druckkammer ins LKH Graz überstellt. Die Rettung brachte vier weitere Personen ins Spital, darunter war auch ein erst acht Monate altes Baby, sagte Sprecher Daniel Melcher.

Sechs Motorradlenker starben am Pfingstwochenende

Klingenbach - Das Sommerwetter am Pfingstwochenende hat viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Bei mehreren Unfällen wurden insgesamt sechs Motorradfahrer getötet, dazu kamen zahlreiche Verletzte. Die meisten tödlichen Unfälle gab es in der Steiermark, wo drei Motorradfahrer im Laufe des langen Wochenendes ums Leben kamen. Je ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich in Tirol, in Kärnten und im Burgenland.

Signa übernimmt sämtliche Anteile von Galeria Karstadt

Wien - Die Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko übernimmt sämtliche Anteile an der Warenhaus-Gruppe Galeria Karstadt Kaufhof, teilte die Signa Montagnachmittag mit. Die Gruppe kauft damit den 49,99 Prozent-Anteil der Hudson ́s Bay Company. Die beiden Firmen hatten im vergangenen Jahr ihre beiden Warenhausketten unter der operativen Führung der Signa zusammengeführt. "Ziel ist es, die Warenhäuser zukunftsfähig zu machen und im digitalen Zeitalter zu einem führenden Omnichannel-Anbieter zu entwickeln", so Stephan Fanderl, CEO von Galeria.

(Schluss) mf/apo