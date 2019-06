Zehn Tory-Politiker für Nachfolge von Theresa May nominiert

London - Insgesamt zehn von elf Bewerbern sind für die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May nominiert. Das teilte ein Komitee der regierenden Konservativen Partei am Montag in London mit. Wer von ihnen tatsächlich neuer Parteichef und damit auch Premierminister wird, soll erst Ende Juli feststehen. Als Favorit gilt der umstrittene Ex-Außenminister Boris Johnson. May hatte im Zuge des Brexit-Streits am vergangenen Freitag ihr Amt als Parteichefin aufgegeben.

Trump drohte China und Mexiko erneut mit Strafzöllen

Washington/Peking/Mexiko-Stadt - US-Präsident Donald Trump setzt im Handelsstreit China und Mexiko erneut unter Druck. Der Republikaner drohte dem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping mit Zöllen auf weitere US-Importe im Volumen von 300 Milliarden Dollar, falls Xi nicht zu einer Zusammenkunft mit Trump kommen sollte. Mit einer solchen Maßnahme wären dann sämtliche chinesischen Importe mit Sonderzöllen belegt. Trump drohte auch Mexiko erneut mit Strafzöllen, falls die jüngste Einigung der beiden Länder über Immigration im mexikanischen Parlament keine Zustimmung findet.

Festnahmen nach Gewalt gegen Opposition im Sudan

Khartum - Eine Woche nach der gewaltsamen Niederschlagung eines Protestlagers im Sudan hat der herrschende Militärrat die Festnahme mehrerer Sicherheitskräfte verkündet. Dies sei das Ergebnis einer Untersuchung zu der Gewalt in der Hauptstadt Khartum in der vergangenen Woche, hieß in einer Erklärung des Militärrats. Die Festgenommenen würden so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen. Wie viele Sicherheitskräfte festgenommen wurden, teilte der Militärrat nicht mit.

EU will "selbstbewusster und mächtiger" werden

EU-weit - Die Europäische Union will sich in den nächsten fünf Jahren auf die Stärkung von Sicherheit, Wachstum und Klimaschutz konzentrieren und mehr Einfluss in der Welt gewinnen. Dies geht aus einem Entwurf der Strategischen Agenda bis 2024 hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die EU "muss selbstbewusster und mächtiger werden", heißt es darin. Die Tür für neue Mitglieder soll offen bleiben.

OMV, Strabag, voestalpine unter global 1.000 größten Firmen

Wien/Linz/Cupertino (Kalifornien) - Drei heimische Unternehmen gehörten zu den 1.000 weltweit umsatzstärksten Konzernen. Es sind dies die OMV (Platz 289), die Strabag (463) und die voestalpine (564), berichtet das internationale Beratungsunternehmen EY. Das Maß aller Dinge sind nach wie vor die USA, die 299 der 1.000 größten Unternehmen stellten. Es folgen Japan (146), China (79), Großbritannien und Frankreich (jeweils 45).

Acht Verkehrstote am Pfingstwochenende

Wien - Mit acht Verkehrstoten am Pfingstwochenende liegt die vorläufige Bilanz des Innenministeriums im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre und auch auf dem Wert des Vorjahres. Auffällig scheint die hohe Zahl der Motorradfahrer unter den Opfern: Sechs Biker kamen über das verlängerte Wochenende auf Österreichs Straßen ums Leben. Am blutigsten fiel das Pfingstwochenende in der Steiermark aus, wo vier Tote zu beklagen waren. Je eine Person starb in Kärnten, Salzburg, Tirol und dem Burgenland.

Ursachenforschung nach Helikopterabsturz in Manhattan

New York - Nach dem Absturz eines Hubschraubers am Montag auf ein Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan mit einem Toten steht am Dienstag die Ursachenforschung im Fokus. Nach Einschätzung des New Yorker Bürgermeisters Bill de Blasio scheint der Pilot maßgeblich für den Absturz verantwortlich zu sein. "Es könnte etwas Persönliches sein, es könnte etwas gewesen sein, was seine Psyche beeinflusste oder, sie wissen schon, Substanzen", sagte er. Auf einen Terrorangriff gebe es keinen Hinweis.

