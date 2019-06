Hofer redet mit Strache über EU-Mandat

Wien - Der designierte FPÖ-Obmann Norbert Hofer trifft am Donnerstag seinen wegen der "Ibiza-Affäre" zurückgetretenen Vorgänger Heinz-Christian Strache. Dabei geht es um die mögliche Annahme eines EU-Mandats durch Strache. Es sei alles offen, hieß es aus der FPÖ zur APA. Hofer hatte zuletzt einen Mandatsverzicht Straches angedeutet, Strache selbst gab sich kryptisch und sprach davon "wieder aufzustehen".

Nationalrat wählt am Donnerstag neue Volksanwälte

Wien - Der Nationalrat wählt am Donnerstag die neuen Volksanwälte. Nominiert sind seitens der ÖVP der Abgeordnete Werner Amon, von der SPÖ der Leitende Sekretär des ÖGB Bernhard Achitz und von den Freiheitlichen deren bisheriger Klubobmann Walter Rosenkranz. Weiters kommt es zu einer Premiere: Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Europarats wird mit Liliane Maury Pasquier erstmals die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung vor den Abgeordneten eine Erklärung abgeben.

SPÖ bringt eigenen Initiativantrag zu Plastiksackerlverbot ein

Wien - Die SPÖ bringt am Donnerstag einen eigenen Initiativantrag zur Reduktion von Plastiksackerln und -verpackungen im Nationalratsplenum ein. Dieser soll laut der Partei weiter gehen als jener am Mittwoch von der ehemaligen ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger eingebrachte Initiativantrag. Konkret soll das Abfallwirtschaftsgesetz abgeändert werden, damit ab dem 1. Jänner 2020 der Verkauf von Kunststofftragetaschen verboten wird. Zudem sollen Plastikverpackungen reduziert werden.

Reallöhne in Österreich steigen unter Europa-Durchschnitt

Wien/Düsseldorf - Die Reallöhne in Österreich werden laut einer Studie etwas langsamer steigen als im EU-Durchschnitt. Laut dem deutschen WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Böckler-Stiftung dürfte der Zuwachs 2019 nominal bei 2,6 Prozent und real bei 0,7 Prozent liegen. In der gesamten EU wird bei den Reallöhnen ein Zuwachs von durchschnittlich 1,0 Prozent erwartet. Der Schnitt wird durch die Lohnsteigerungen in osteuropäischen Ländern gehoben. Als einzige Europäer werden die Franzosen Reallohneinbußen hinnehmen müssen.

Schlechtes Zeugnis für Verkehrsmaßnahmen zu Klimawandel

Wien - Eine am Donnerstag veröffentlichte Studie stellt den Verkehrsmaßnahmen in Österreichs Entwurf zum Nationalen Energie- und Klimaplan ein schlechtes Zeugnis aus. Das berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Die Alpenrepublik belege im EU-Vergleich nur den 22. Platz. Als gravierende Mängel werden unter anderem das Fehlen konkreter Ziele beim Ausstieg aus Diesel und Benzin genannt. Gefordert sei bereits die aktuelle Regierung, da für Nachbesserungen nur bis Ende des Jahres Zeit bleibt.

Laut US-Flotte Notrufe von Schiffen im Golf von Oman

Maskat - Die Fünfte Flotte der USA hat nach eigenen Angaben Notrufe von zwei mutmaßlich im Golf von Oman angegriffenen Tankern erhalten. Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung, erklärte die Fünfte Flotte am Donnerstag. Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt.

Sozialamtsleiter erstochen: Verdächtiger zurechnungsfähig

Bregenz/Dornbirn - Der Tatverdächtige im Fall des getöteten Sozialamtsleiters der BH Dornbirn war offenbar zurechnungsfähig. Das gehe aus dem psychiatrischen Gutachten hervor, berichtete am Donnerstag die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" unter Berufung auf Ermittlerkreise. Laut Staatsanwaltschaft Feldkirch ist noch nicht entschieden, ob ergänzende Ermittlungen nötig sind. Bis zu einer Anklageerhebung dürfte es damit noch eine Weile dauern.

Inn-Hochwassersituation weitgehend stabil

Innsbruck - Die Hochwassersituation in Tirol ist in der Nacht auf Donnerstag weitgehend stabil geblieben. Aufgrund günstiger Wetterprognosen wurde damit gerechnet, dass die Pegelstände im Laufe des Tages fallen werden, allerdings auf hohem Niveau bleiben, teilte das Land mit. Rund 60 Mal mussten die Feuerwehren in der Nacht ausrücken. In Innsbruck hatte der Inn in der Nacht einen Maximalstand von 6,32 Meter erreicht. Donnerstagfrüh war der Wasserstand um sieben Zentimeter auf 6,25 Meter gesunken.

