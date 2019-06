Neue Volksanwälte vom Nationalrat gekürt

Wien - Der Nationalrat hat Donnerstagmittag die neuen Volksanwälte bestellt. Werner Amon, Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz folgen auf Gertrude Brinek, Günther Kräuter und Peter Fichtenbauer. Die Wahl im Plenum erfolgte gegen die Stimmen der NEOS und des JETZT-Abgeordneten Alfred Noll. Außerdem wurde die Immunität des freiheitlichen Mandatars Markus Tschank aufgehoben. Tschank war selbst dafür eingetreten, in der Angelegenheit geht es um eine Spätfolge der Ibiza-Affäre.

Mindestens 25 Tote bei Gefechten in Afghanistan

Kabul - Ungeachtet laufender Gespräche zur politischen Beilegung des Afghanistan-Konflikts dauern die Kämpfe in dem Land an. Bei schweren Gefechten in mehreren Provinzen wurden in den vergangenen 48 Stunden mindestens 25 Menschen getötet. Im nördlichen Kunduz hatte in der Nacht auf Mittwoch ein Luftschlag versehentlich eine kleine Armeebasis getroffen. Dabei wurden mindestens sechs Soldaten getötet und acht weitere verwundet.

Neue Zwischenfälle vor iranischer Küste

Maskat - Inmitten der Spannungen mit dem Iran ist es nahe der Küste des Landes erneut zu Zwischenfällen mit zwei Handelsschiffen gekommen. Im Golf von Oman geriet der Öltanker "Front Altair" der norwegischen Reederei Frontline laut der Seefahrtsbehörde am Donnerstag nach einem Angriff in Brand. Auch ein Tanker der deutschen Reederei Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) wurde beschädigt.

Waffenruhe um Rebellenhochburg Idlib erzielt

Idlib - Russland und die Türkei haben nach Angaben aus Moskau in Syrien eine Waffenruhe um die Rebellenhochburg Idlib erreicht. Das teilte Generalmajor Viktor Kubtschischin russischen Agenturen zufolge in Moskau mit. Die Einigung zwischen den Truppen von Präsident Bashar al-Assad und den Rebellen sei auf russische Initiative hin erfolgt. Sie gelte seit Mittwoch.

Proteste gegen Auslieferungsgesetz in Hongkong dauern an

Hongkong - Unbeirrt von den Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften tags zuvor haben in Hongkong auch am Donnerstag Tausende Menschen gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz protestiert. Sie versammelten sich rund um das Parlament, wo es am Mittwoch die schwersten Ausschreitungen gegeben hatte. Hunderte Demonstranten zogen zudem durch die Straßen der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Inn-Hochwassersituation zunehmend entspannt

Innsbruck - Die Hochwassersituation in Tirol hat sich im Laufe des Donnerstagsvormittags zunehmend entspannt. Am Inn sei nun größtenteils eine rückläufige Wasserführung zu verzeichnen, teilte das Land in einer Aussendung mit. Nach einem Höchststand des Inn in Innsbruck von 6,32 Meter kurz nach Mitternacht war der Pegelstand am späten Vormittag wieder unter die Sechs-Meter-Marke gesunken.

Sloweniens Präsident ist erster Staatsgast nach Ibiza-Krise

Wien - Als erster Staatsgast nach der Ibiza-Krise ist am Donnerstag der slowenische Präsident Borut Pahor von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien empfangen worden. Bei strahlendem Sonnenschein schritten die beiden am Inneren Burghof die Ehrenformation des Bundesheeres ab. Er habe wegen der Regierungsturbulenzen keine Verschiebung des Besuchs erwogen, betonte Pahor vor dem Treffen.

Oberösterreichisches Konsortium übernimmt insolvente Alufix

Wiener Neudorf/Linz - Ein großteils oberösterreichisches Konsortium übernimmt die insolvente niederösterreichische Folienverarbeitungsgesellschaft Alufix mit Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Es besteht aus der Linzer Simentum Management- und Beteiligungs GmbH, der Drott Holding mit Sitz in Brunn am Gebirge und der Double X Corporate Finance GmbH. Die mehr als 160 Jobs sollen erhalten bleiben.

