Boris Johnson Sieger in erster Wahlrunde für Tory-Vorsitz

London - Im Rennen um das Amt des Parteichefs der britischen Konservativen (Tories) und des Premierministers ist Boris Johnson in einer ersten Wahlrunde als Favorit bestätigt worden. Drei Kandidaten schieden am Donnerstag aus dem Rennen um die Nachfolge von Theresa May aus. Sie schafften es nicht, mindestens 17 Stimmen aus der Fraktion auf sich zu vereinen. Ex-Außenminister Johnson erhielt 114 Stimmen. An zweiter Stelle folgte mit 43 Befürwortern der derzeitige Außenminister Jeremy Hunt.

Mann in Schubhaft in Wiener PAZ Rossauerlände gestorben

Wien - Ein 58 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Schubhaft im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauerlände gestorben. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien am Donnerstag. Eine Obduktion wurde angeordnet. Entgegen der Einschätzung der Diakonie, bei welcher der Mann Rechtsberatung in Anspruch genommen hatte, war der Ungar laut Polizei haftfähig. Er sei während seiner Anhaltung im PAZ medizinisch versorgt und von einem Amtsarzt positiv auf Haftfähigkeit überprüft worden, teilte Pressesprecher Patrick Maierhofer mit.

WKStA ermittelt gegen Strache wegen Untreue

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat Ermittlungen gegen Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache eingeleitet. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" am Donnerstag online berichtete, lautet der Verdacht auf Untreue. Der APA wurden die Ermittlungen gegen Strache von der WKStA bestätigt. Die Ermittlungen der WKStA gehen auf das Mitte Mai von "SZ" und "Spiegel" in Auszügen veröffentlichte "Ibiza-Video" zurück.

Neue Volksanwälte vom Nationalrat gekürt

Wien - Der Nationalrat hat Donnerstagmittag die neuen Volksanwälte bestellt. Werner Amon, Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz folgen auf Gertrude Brinek, Günther Kräuter und Peter Fichtenbauer. Die Wahl im Plenum erfolgte gegen die Stimmen der NEOS und des JETZT-Abgeordneten Alfred Noll. Außerdem wurde die Immunität des freiheitlichen Mandatars Markus Tschank aufgehoben. Tschank war selbst dafür eingetreten, in der Angelegenheit geht es um eine Spätfolge der Ibiza-Affäre.

Pflegegeld-Valorisierung erhält im Nationalrat Chance

Wien - Der Nationalrat hat zum Abschluss seiner Plenarwoche noch jeder Menge Gesetzesinitiativen eine Chance gegeben, indem mittels erfolgreicher Fristsetzungsanträge Beschlüsse im Juli möglich gemacht wurden. Am überraschendsten kam dabei, dass ein JETZT-Antrag zur Valorisierung des Pflegegelds in allen Stufen rückwirkend bis 2015 eine Mehrheit (gegen die ÖVP) bekam.

Erneut mehr als 30 Tote in Afghanistan

Kabul - Ungeachtet der Suche nach einer politischen Lösung gehen die Kämpfe in Afghanistan unvermindert weiter. Bei einem Selbstmordanschlag und Gefechten in mehreren Provinzen kamen nach offiziellen Angaben binnen 48 Stunden mindestens 34 Menschen um. In der östlichen Provinzhauptstadt Jalabad sprengte sich am Donnerstag ein Selbstmordattentäter bei einem Polizeiauto in die Luft. Tote gab es auch bei Kämpfen mit Taliban in der nördlichen Provinz Tachar und im südlichen Sabul sowie bei einem US-Luftangriff im nördlichen Kunduz.

Heiße Tage für Bands und Fans am Nova Rock

Nickelsdorf - Das Nova Rock ist in der diesjährigen 15. Ausgabe zu einer heißen Sachen für Fans und Bands geworden. Temperaturen über 30 Grad herrschten am Donnerstag am Gelände in Nickelsdorf im Burgenland. "Da kommen wir Schweden daher und sterben den Hitzetod - schönes Festival!", lachte Sabaton-Sänger Joakim Broden im APA-Interview. Seine Band sollte heute das Programm auf der Blue Stage beenden. Das Rote Kreuz zog trotz der Hitze eine positive Zwischenbilanz.

