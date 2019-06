Iran-Außenminister wies US-Anschuldigungen zu Tankern zurück

Teheran - Nach den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman hat der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif die Anschuldigungen der USA als "gegenstandslos" zurückgewiesen. Zarif schrieb am Freitag auf Twitter, die US-Regierung habe "sofort" den Iran beschuldigt, ohne einen "Schnipsel" Beweise oder Indizien vorzulegen. Damit sei "mehr als klar", dass die US-Regierung nun zu einem "Plan B" und "Sabotage-Diplomatie" übergehe, um ihren "Wirtschaftsterrorismus" gegen den Iran zu verschleiern, so der Minister.

Mutmaßlicher Christchurch-Attentäter plädiert auf unschuldig

Christchurch - Mehr als drei Monate nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland mit insgesamt 51 Toten hat der mutmaßliche Täter am Freitag in allen 92 Punkten der Anklage auf "nicht schuldig" plädiert. Der Rechtsextremist aus Australien war per Video aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Auckland zugeschaltet worden.

Trumps loyale Sprecherin Sanders verlässt das Weiße Haus

Washington - Donald Trumps Sprecherin Sarah Sanders verlässt zum Monatsende überraschend das Weiße Haus. Das teilte der US-Präsident am Donnerstag auf Twitter mit. "Nach dreieinhalb Jahren wird unsere wunderbare Sarah Huckabee Sanders Ende des Monats das Weiße Haus verlassen und in den großartigen Staat Arkansas heimkehren", schrieb Trump. Sanders fiel durch ihre nach außen fast bedingungslose Loyalität zu Trump auf.

US-Gericht verhängte Todesstrafe für mehrfachen Kindermörder

Columbia (South Carolina) - Ein Vater in den USA, der seine fünf Kinder umgebracht hat, ist von den Geschworenen einstimmig zum Tode verurteilt worden. Nicht einmal zwei Stunden berieten die Mitglieder der Jury am 21. Verhandlungstag, bis sie dieses Urteil fällten, wie die Zeitung "The State" am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Bereits vergangene Woche befanden die Geschworenen im US-Staat South Carolina den alleinerziehenden Vater für schuldig. Der Softwareentwickler hat demnach seine Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren im August 2014 getötet.

Polizeieinsatz bei Wiener Derby vor Gericht am Prüfstand

Wien - 1.338 Rapid-Anhänger haben am 16. Dezember 2017 trotz gültiger Eintrittskarten das Wiener Derby im Stadion der Austria nicht sehen können, weil sie in Stadionnähe in Favoriten von der Wiener Polizei sieben Stunden lang bei Eiseskälte festgehalten wurden. Ab Freitag soll nun am Verwaltungsgericht in Wien-Döbling geklärt werden, ob der Einsatz verhältnismäßig war. Das Verfahren wurde unter anderem von der "Rechtshilfe Rapid" angestrengt.

Tödlicher Alpinunfall am Dachstein

Ramsau am Dachstein - In Ramsau am Dachstein (Bezirk Liezen) ist ein 84-jähriger Wanderer Donnerstagnachmittag bei einem Alpinunfall ums Leben gekommen. Der Mann war vermutlich über ein Schneefeld rund 50 Meter weit abgerutscht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit. Es handelte sich um einen Einheimischen, der gegen 08:30 Uhr alleine zu einer Wanderung aufgebrochen war. Als er am späteren Nachmittag noch nicht zurückgekehrt war, verständigte seine Tochter die Bergrettung Ramsau.

Motorradfahrer bei Frontalkollision mit Pkw gestorben

Absdorf - Ein Motorradlenker ist am Donnerstagnachmittag in seinem Heimatbezirk Tulln nach einer Frontalkollision mit einem Pkw gestorben. Der 43-Jährige hatte in Absdorf ein Fahrzeug überholen wollen und war gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt, berichtete die Polizei am Freitag. Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte blieben erfolglos, der Biker erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle.

Basketball: Toronto Raptors holten erstmals den NBA-Titel

Oakland (Kalifornien) - Die Toronto Raptors haben sich am Donnerstagabend (Ortszeit) als erster kanadischer Club zum Champion der National Basketball Association (NBA) gekrönt. Mit einem 114:110-(60:57)-Sieg in Oakland beim Titelverteidiger Golden State Warriors entschied das Team von Trainer Nick Nurse die "best of seven"-Finalserie mit 4:2 für sich. Damit endete nach 72 Jahren die Dominanz der US-Clubs in der NBA.

