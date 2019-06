Trump zur Krise am Golf: "Der Iran hat es getan"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat keinen Zweifel daran, dass Teheran hinter den Angriffen auf zwei Öltanker im Golf von Oman steckt. "Der Iran hat es getan", sagte Trump am Freitag dem US-Sender Fox News. Bei den Beweisen "steht ganz groß Iran drauf", sagte er mit Blick auf Fotos, die angeblich Iraner beim Entfernen einer nicht explodierten Mine von einem der Tanker zeigen. Auf die Frage, wie man Teheran stoppen könnte, antwortete Trump: "Wir werden sehen."

BMI weiß nichts von Anklagen gegen Spitzenbeamte

Wien - Das Innenministerium hat sich wegen der vom früheren Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Freitag erhobenen Vorwürfen an das Justizministerium gewandt. "Die heute behaupteten Anklageschriften sind uns bis dato nicht bekannt", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag zur APA. Bevor etwaige dienstrechtliche Konsequenzen gezogen werden können, müsse dem Ministerium die Anklage vorgelegt werden. Der nunmehrige geschäftsführende FPÖ-Klubobmann hat der Justiz am Freitag vorgeworfen, per Weisung ein Verfahren verschleppt zu haben.

Kogler wird Spitzenkandidat der Grünen für NR-Wahl

Wien - Bundessprecher Werner Kogler wird Spitzenkandidat der Grünen bei der Nationalratswahl. Beim kommenden Bundeskongress wird er sich um den ersten Listenplatz bewerben, gab er - begleitet vom Applaus von Grünen aus den Bundesländern inklusive Rudi Anschober - am Freitag in Wien bekannt. Sein gerade erst errungenes Mandat im Europaparlament wird Kogler nicht annehmen. Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, machte er auch angesichts von rund 70.000 Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl klar.

Heeres-Sicherheitsschule wird doch nicht eingestellt

Wien/Wiener Neustadt - Die Heeres-Sicherheitsschule in Wiener Neustadt dürfte doch umgesetzt werden. Das ist laut FPÖ das Ergebnis eines Treffens der Wehrsprecher der Parlamentsparteien mit Verteidigungsminister Thomas Starlinger am Freitag. Minister Starlinger bestätigte, dass die Schule wie ursprünglich geplant ihren Betrieb mit September aufnimmt. Ferner sei vereinbart worden, dass ein etwaiger Neubau und der laufende Betrieb im Vollausbau das Budget des Bundesheeres nicht belasten dürften.

EU-Kommission: Russland wollte Europawahl beeinflussen

Brüssel - Russland hat nach Einschätzung der EU-Kommission mit andauernden Falschnachrichten versucht, die Europawahl zu beeinflussen. "Die gesammelten Beweise haben gezeigt, dass russische Quellen weiterhin Desinformation betreiben, um die Wahlbeteiligung zu dämpfen und die Wählerpräferenzen zu beeinflussen", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Brüsseler Behörde. Zugleich schränkte sie ein, dass es keine ausreichenden Hinweise gebe, um von einer ganz konkret auf die Europawahl ausgerichteten Desinformations-Kampagne zu sprechen.

Minister Hancock gibt im Rennen um May-Nachfolge auf

London - Im Rennen um das Amt des Parteichefs der britischen Konservativen und Premierministers hat ein weiterer Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen. Gesundheitsminister Matt Hancock teilte am Freitag mit, er werde nicht mehr weiter an dem Auswahlverfahren um die Nachfolge von Theresa May teilnehmen. Im Rennen verbleiben nun noch sechs Kandidaten. Großer Favorit ist Ex-Außenminister Boris Johnson.

Wiener Fiakerpferde bekommen am Samstag hitzefrei

Wien - Wiens Fiaker bleiben am Samstag zumindest am Nachmittag daheim - da Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius prognostiziert werden. Das teilte Ursula Chytracek, die Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer Wien, am Freitag mit. Personen, die eine Fahrt reserviert haben, wurden informiert. Unternehmer und Fahrer würden genau auf die Temperaturentwicklung an heißen Tagen achten, hieß es. Die Pferde dürfen bei Temperaturen ab 35 Grad nicht mehr im Einsatz sein.

Wiener Börse fehlt vor dem Wochenende der Schwung

Wien - Inmitten eines ruhigen Handelstages vor dem Wochenende hat die Wiener Börse etwas nachgegeben. Der ATX verlor 0,35 Prozent auf 2.939 Punkte. Nach Verlusten des ATX im Mai, geht der Erholung Mitte Juni die Luft aus. Die Aktien von DO & CO fielen nach solider Zahlenvorlage um 0,25 Prozent. Das Cateringunternehmen bietet für die zum Verkauf stehenden Catering-Tochter der Lufthansa LSG Sky Chefs.

(Schluss) mf/grh/mad