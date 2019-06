Hongkongs Führung setzt umstrittenes Auslieferungsgesetz aus

Hongkong - Nach Massenprotesten hat Hongkong Pläne für ein umstrittenes Gesetz für Auslieferungen an China ausgesetzt. Das kündigte Regierungschefin Carrie Lam am Samstag an. Das Auslieferungsgesetz würde Hongkongs Behörden erlauben, von China verdächtigte und gesuchte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen, Chinas Justiz sei nicht unabhängig und diene als Werkzeug der politischen Verfolgung. Auch drohten Folter und Misshandlungen.

Abdullah-Zentrum: Rabbiner wirft Österreich "Heuchelei" vor

Wien - Der britische Rabbiner David Rosen wirft Österreich nach dem Nationalratsvotum zur Schließung des Wiener König-Abdullah-Zentrums (KAICIID) "unglaubliche Heuchelei" vor. So würden sich die damaligen Regierungsparteien ÖVP und SPÖ, die das Zentrum vor sieben Jahren in Wien ansiedelten, nun dagegen stellen, kritisierte das KAICIID-Direktoriumsmitglied im "profil". Vorwürfe, wonach das KAICIID sich nicht zu Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien äußere und von saudischem Geld abhängig sei, wies der britische Rabbiner zurück. Man habe von den Gründungsstaaten nicht den Auftrag bekommen, sich zu politischen Fragen zu äußern.

24-Jähriger nach Messerattacke in Wien im Spital gestorben

Wien - Ein 24-jähriger Mann ist am Freitagabend in Wien-Favoriten von einem 26-jährigen Bekannten mit einem Messer angegriffen worden und kurz darauf im Spital an seinen schweren Verletzungen verstorben. Zuvor war es in der Inzersdorfer Straße aus vorerst unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen den beiden gekommen, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Wiener Regenbogenparade zieht über den Ring

Wien - Die Wiener Regenbogenparade wird am Samstag zum 24. Mal über die Ringstraße ziehen. Der Veranstalter, die Homosexuelle Initiative Wien (HOSI), erwartet bis zu 500.000 Teilnehmer, die gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen demonstrieren werden. Das wäre ein neuer Rekord. Ein "Allzeit"-Hoch gibt es auch bei den Beiträgen. Es sind gut 60 Prozent mehr als 2018.

BVT-U-Ausschuss befragte in 44 Sitzungen 88 Personen

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der BTV-Affäre wurden 102 Befragungen von 88 Auskunftspersonen durchgeführt. Die längste Befragung dauerte 3 Stunden und 58 Minuten, die kürzeste 14 Minuten. Insgesamt trat der Ausschuss zwischen 4. September 2018 und 5. Juni 2019 zu 44 Sitzungen zusammen. Ausschuss-Vorsitzende Doris Bures (SPÖ) zog am Samstag eine positive Bilanz. Kritisch sieht die Zweite Nationalratspräsidentin den Umstand, dass etwa 70 Prozent der insgesamt rund 336.000 Aktenseiten einer Geheimhaltungsstufe unterliegen.

34-Jähriger nach tödlichen Schüssen in Salzburg festgenommen

Salzburg - Nach der tödlichen Bluttat im Salzburger Stadtteil Lehen in der Vorwoche ist am Freitag ein 34-jähriger Mann festgenommen worden. Der Albaner wird nun von der Polizei verhört. Ob es sich bei dem Verdächtigen um den Schützen handelt, ist noch unklar. "Welche Rolle der Mann hat, kann aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden", sagte Polizeisprecherin Verena Rainer zur APA.

Österreicher vertrauen vor allem dem Hausarzt

Leogang - Die IT-Industrie propagiert aktuell die Digitalisierung in Gesundheitswesen und Medizin. Am Vertrauen der Menschen in die Technik gibt es aber offenbar noch viel zu arbeiten. Denn am meisten (48 Prozent) vertrauen die Österreicher ihrem Hausarzt, das zeigt eine beim Austrian Health Forum in Leogang präsentierte repräsentative Umfrage. Dem gegenüber vertrauen nur 27 Prozent der Österreicher dem medizinischen Fortschritt "voll und ganz".

Waldbrand in Tirol wieder entfacht

Absam - Der Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge ist am Freitagabend erneut entfacht. Die vorhandenen Glutnester wurden durch Wind in dem hochalpinen Gelände unterhalb der Hohen Fürlegg zwischen Absam (Bezirk Innsbruck-Land) und Gnadenwald angefacht, wie die Polizei mitteilte. Am Samstag wurde der Löscheinsatz mit Hubschraubern wieder in Angriff genommen.

