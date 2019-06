Saudi-Arabien beschuldigt den Iran der Angriffe auf Tanker

Riad - Nach den mutmaßlichen Attacken auf zwei Tanker im Golf von Oman geht das Rätselraten über die Hintergründe weiter. Nach den USA und Großbritannien reihte sich auch Saudi-Arabien in die Reihe der Länder ein, die Teheran als Hauptverantwortlichen sehen. Kronprinz Mohammed bin Salman holte in der Nacht auf Sonntag zum verbalen Schlag gegen den Iran aus. Der Iran wies jede Verantwortung zurück. Die beiden Tanker waren Donnerstag früh bei schweren Zwischenfällen im Golf von Oman beschädigt worden. Die genauen Hintergründe sind bisher unklar.

Zwei Tote bei Unwettern in Frankreich und der Schweiz

Lyon/Genf - Bei Unwettern in Frankreich und der Schweiz sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Deutsche (51) starb, als ein Baum auf ihr Wohnmobil auf einem Campingplatz im französischen Departement Haute-Savoie stürzte. Eine Frau ertrank laut Polizei im Genfer See, nachdem ihr Boot im Sturm gekentert war. Sie seien vom Unwetter überrascht worden, sagte ein Mann, der mit ihr auf dem Boot war.

Auslieferungsgesetz: Hongkonger wollen erneut auf die Straße gehen

Hongkong - Trotz Ankündigung der Hongkonger Regierung, ein umstrittenes Gesetz zur Auslieferung an China auf Eis zu legen, haben Aktivisten für Sonntag erneut zu einem Protestmarsch aufgerufen. Man werde nicht aufhören, es sei denn, die Pläne für das Gesetz würden komplett eingestellt, teilte das Organisationsteam der Märsche am Samstag mit. Am vergangenen Wochenende hatten bis zu eine Million Hongkonger gegen das Vorhaben der Regierung demonstriert. Danach kam es am Mittwoch zu schweren Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten, die offiziell als "Aufruhr" eingestuft wurden.

Mehrere Tote bei Gewalt nach Parlamentswahl in Benin

Porto-Novo - Mehr als sechs Wochen nach der umstrittenen Parlamentswahl in Benin sind bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mehrere Zivilisten getötet worden. In der Stadt Save ging die Polizei am Samstag mit Gewalt gegen oppositionelle Demonstranten vor, die Barrikaden errichtet und tagelang eine Landstraße blockiert hatten. Nach Angaben des Bürgermeisters wurden dabei mindestens zwei Menschen erschossen. Weitere Tote soll es in Tchaourou, der Heimatstadt der ehemaligen Präsidenten Boni Yayi, gegeben haben. In dem westafrikanischen Land war am 28. April ein neues Parlament gewählt worden. Aufgrund eines neuen Wahlgesetzes ließ die Wahlkommission aber nur zwei Parteien zu, die beide Präsident Patrice Talon nahestehen. Die Opposition rief ihre Anhänger daraufhin zum Boykott auf.

Fünf Tote bei Zusammenstoß von Zug und Pkw in Polen

Warschau - Fünf Menschen sind am Samstagabend beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Personenauto in Polen getötet worden. Wie der Fernsehsender TVN24 in der Nacht auf Sonntag unter Berufung auf die Polizei berichtete, wollte das mit fünf Männern besetzte Auto vor dem herannahenden Zug über einen unbeschrankten Bahnübergang in der Ortschaft Nowa Wies Kacka in Niederschlesien fahren. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, der Zug rammte das Auto. Alle fünf Männer seien noch am Unfallort gestorben, erklärte ein Polizeisprecher.

Rund 500.000 Menschen bei Wiener Regenbogenparade

Wien - Sommerhitze, Party, politische Statements - und ein neuer Rekord: Die 24. Wiener Regenbogenparade ist am Samstag über die Ringstraße gezogen - heuer wieder gegen die Fahrtrichtung. Mit dabei waren rund 500.000 Menschen - so viele wie noch nie. Die Parade war heuer Teil der EuroPride, des größten europäischen Events der LGBTIQ-Community. Auch mehrere Politiker ergriffen bei der Veranstaltung das Wort. Bundespräsident Van der Bellen etwa unterstrich: "Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Intersex und queere Personen leben inmitten unserer Gesellschaft und werden auch weiterhin ein sichtbarer, respektierter und integraler Teil unserer Gesellschaft sein."

Architekt Wilhelm Holzbauer 88-jährig gestorben

Wien/Salzburg - Der bekannte österreichische Architekt Wilhelm Holzbauer ist am Samstag im Alter von 88 Jahren in Wien verstorben. Entsprechende Meldungen des ORF bestätigte Holzbauers Witwe Mari gegenüber der APA. Holzbauer zählte zu den prominentesten, aber auch am meisten beschäftigten heimischen Architekten. Allein in Wien baute er u.a. Bürobauten in der Lasallestraße, den Andromeda-Turm auf der Donauplatte, ein Einkaufszentrum am Kärntner Ring oder die neue Fassade der Volksoper. Im Jahr 2000 wurde er mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet.

Jens Harzer erhält am Burgtheater den "Iffland-Ring"

Wien - Der deutsche Schauspieler Jens Harzer erhält am Sonntagvormittag im Burgtheater den Iffland-Ring. Der 47-jährige Schauspieler, Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg und wiederholt bei den Salzburger Festspielen zu sehen, wurde von dem Mitte Februar verstorbenen, bisher letzten Träger Bruno Ganz als sein Nachfolger als "würdigster" Schauspieler des deutschen Sprachraums bestimmt. Die Verleihung nimmt der neue Kulturminister Alexander Schallenberg vor, weiters sprechen Peter Handke und Johan Simons.

