Kickl will mit FPÖ wieder "20 Prozent überspringen"

Wien - Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl will nach der Nationalratswahl wieder regieren und zeigt sich entsprechend optimistisch. Er wünscht sich im APA-Interview, "dass wir die 20 Prozent wieder überspringen und möglichst nahe an das Ergebnis vom letzten Mal herankommen". Kandidieren soll er auf Platz zwei der Bundesliste. Wahlkampfmanager für seine Partei wird er diesmal nicht sein. Nach dem Aufkommen der Ibiza-Affäre und dem Rücktritt von Parteichef Heinz-Christian Strache sieht Kickl die Partei nun solide aufgestellt.

Toter bei Protesten in Hongkong

Hongkong - Bei den anhaltenden Protesten gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz in Hongkong ist ein Demonstrant in den Tod gestürzt. Die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone teilte auf Anfrage mit, dass es sich um einen Selbstmord gehandelt habe. Der Demonstrant ist das erste Todesopfer der Proteste, die Hongkong seit Tagen in Atem halten. Diese gingen weiter, auch wenn Regierungschefin Carrie Lam am Samstag angekündigt hatte, Beratungen über das Gesetz vorerst auszusetzen.

Saudi-Arabien beschuldigt den Iran der Angriffe auf Tanker

Riad - Nach den mutmaßlichen Attacken auf zwei Tanker im Golf von Oman geht das Rätselraten über die Hintergründe weiter. Nach den USA und Großbritannien reihte sich auch Saudi-Arabien in die Reihe der Länder ein, die Teheran als Hauptverantwortlichen sehen. Kronprinz Mohammed bin Salman holte in der Nacht auf Sonntag zum verbalen Schlag gegen den Iran aus. Der Iran wies jede Verantwortung zurück.

Französische und malische Truppen töteten rund 20 Jihadisten

Bamako/Wien - Die malische Armee und französische Anti-Terrorismus-Truppen haben bei einem gemeinsamen Einsatz im Nordosten Malis mehrere Jihadisten getötet. Bei der Aktion in Akabar in der Region Menaka seien "rund 20 Terroristen neutralisiert" worden, erklärten Malis Streitkräfte am Samstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter, ohne weitere Details zu nennen. Österreich hatte indes am Mittwoch das Kommando über die EU-Ausbildungsmission für die malische Armee (EUTM) übernommen.

Zwei Tote bei Unwettern in Frankreich und der Schweiz

Lyon/Genf - Bei Unwettern in Frankreich und der Schweiz sind am Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Deutsche (51) starb, als ein Baum auf ihr Wohnmobil auf einem Campingplatz im französischen Departement Haute-Savoie stürzte. In der Schweiz ertrank eine Frau laut Polizei im Genfer See, nachdem ihr Boot im Sturm gekentert war. Sie seien vom Unwetter überrascht worden, sagte ein Mann, der mit ihr auf dem Boot war. Das Genfer Kunstmuseum Musee d'art et d'histore bleibt unterdessen nach einem Wassereinbruch geschlossen.

Frau wollte in Florida Gelege von Seeschildkröten zerstören

Miami - Die Polizei in Florida hat nach Medienberichten eine Frau bei dem Versuch festgenommen, ein Gelege von geschützten Seeschildkröten am Strand von Miami zu zerstören. Die aus China stammende 41-Jährige sei am Samstag beobachtet worden, wie sie mit einem Stock in das Gelege stach und dann über den Sand über dem Nest getrampelt sei, berichtete unter anderem der "Miami Herald". "Zum Glück sieht es so aus, dass die Eier unbeschädigt sind", wurde ein Polizeisprecher zitiert.

Jens Harzer erhält am Burgtheater den Iffland-Ring

Wien - Der deutsche Schauspieler Jens Harzer erhält am Vormittag im Burgtheater den Iffland-Ring. Der 47-jährige Schauspieler, Ensemblemitglied am Thalia Theater Hamburg und wiederholt bei den Salzburger Festspielen zu sehen, wurde von dem Mitte Februar verstorbenen, bisher letzten Träger Bruno Ganz als sein Nachfolger als "würdigster" Schauspieler des deutschen Sprachraums bestimmt. Die Verleihung nimmt der neue Kulturminister Alexander Schallenberg vor, weiters sprechen Peter Handke und Johan Simons.

